5 prospectos top que podrían sacrificar los Yankees en el cambio por Paul Skenes

El alto mando de New York Yankees tiene el propósito de adquirir a Paul Skenes para sumar al ganador del Cy Young a la rotación del manager Aaron Boone, y seguirán trabajando para que sea posible, de acuerdo con los reportes que surgieron esta semana en MLB.

La gerencia dirigida por Brian Cashman ya hizo un primer intento antes de la fecha límite de cambios de la temporada pasada, pero Pittsburgh Pirates ni siquiera devolvió la llamada.

Se dice que en esa primera oferta aparecían los nombres de cuatro prospectos top de las granjas neoyorquinas. El gerente general de Pittsburgh ha sido firme en decir que no cambiarán a Skenes este año y si en Nueva York realmente quieren hacerlo cambiar de parecer, podrían elevar la apuesta y estas son algunas promesas que pueden ser parte del paquete.

1. Carlos Lagrange

El dominicano Lagrange es actualmente el prospecto número 2 de la organización de los Yankees y una de las piezas más apetecibles en el mercado de cambios. El derecho de 22 años de edad estuvo invitado al campo de entrenamientos y dejó constancia del poder de su recta. En cinco juegos (dos como abridor) tuvo efectividad de 4.96 y ponchó a 17 bateadores en 16.1 innings. Comenzará 2026 en las menores, pero puede que haga su debut en la MLB en cualquier momento de la temporada y a Pittsburgh podría interesarle.

2. George Lombard Jr.

Con 21 años de edad, Lombard comanda el ranking de prospectos en las granjas neoyorquinas. Regresó como invitado al Spring Training de los Yankees y consiguió impresionar con su talento defensivo en el campocorto en varias jugadas. Su punto débil sigue siendo al ofensiva, porque no ha podido ser consistente. Eso no ha impedido que varias organizaciones se interesen en negociar un cambio. En el Bronx están dispuestos a sacrificarlo para cerrar un trato por Paul Skenes y Pittsburgh podría considerarlo.

3. Spencer Jones

Los problemas defensivos que ha mostrado el dominicano Oneil Cruz en el jardín central podrían llevar a los Pirates a plantearse la posibilidad de buscar un outfielder en el mercado y aceptar a Spencer Jones podría ser ideal. Es un bateador zurdo con poder que sigue trabajando para bajar su tasa de ponches, pero que es solvente con el guante. Que el “baby Aaron Judge” sea parte del paquete por Paul Skenes parece inevitable.

4. Elmer Rodríguez

El lanzador derecho puertorriqueño de 22 años de edad viene de deslumbrar a muchos en la pretemporada. No sólo al cuerpo técnico de Aaron Boone en el Spring Training (“tiene un futuro muy, muy brillante como abridor”, dijo el estratega), sino también con la selección de su país en el Clásico Mundial de Béisbol. Rodríguez es el tercer mejor prospecto de la organización del Bronx y empezará la temporada en Triple A. Baseball America lo nombró el Jugador del Año de las granjas de los Yankees.

5. Dax Kilby

Kilby fue la primera escogencia de los Yankees en el draft de 2025 y fue asignado a Clase A para comenzar la temporada de 2026. En su debut como profesional fue exitoso, dejó promedios de .353/.457/.441, con OPS de .898, 2 dobles, 2 triples, 9 carreras impulsadas y 16 bases robadas. El campocorto tiene 19 años de edad, está en top 5 de promesas de Nueva York y estuvo invitado al campo de entrenamientos.

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