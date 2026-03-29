5 prospectos de los Yankees que subirán a la MLB durante el 2026

La pretemporada dejó muy claro que los New York Yankees son uno de los equipos con mayor profundidad en sus granjas de ligas menores, con peloteros que en cualquier momento pueden dar el gran salto e incluso para muchos analistas ya están preparados para el nivel de la MLB.

En cualquier otra organización, los jugadores que tienen los Yankees mejor conceptuados en ligas menores ya estarían ocupando puestos importantes en el roster del primer equipo. Sin embargo, el proceso en el Bronx es mucho más lento que el de otras organizaciones.

Hay factores para pensar que a medida que pase la temporada, veremos al nuevo talento del equipo en la MLB, ya sea por lesiones o bajo rendimiento de los jugadores estelares. Otro factor a tomar en cuenta es que los Yankees prefieren que sus prospectos se mantengan jugando en sus filiales a que pasen tiempo en el banco en Grandes Ligas.

Bajo este panorama, en Sports Illustrated repasamos a cinco jugadores que pueden sorprender en este 2026 irrumpiendo en las las mayores con los Yankees.

1. Spencer Jones

Es el prospecto más esperado y cotizado de la organización. Muchos le comparan con Aaron Judge, por su altura (2.01 metros) y también por el poder que tiene en el bate. Pareciera que ya no tiene nada que demostrar en ligas menores, pero comenzó la temporada en Triple A con el objetivo de mejorar su tasa de ponches, que ha sido algo que le ha impedido dar el gran salto. Dio 35 jonrones en 2025 y tuvo promedios de .274/.362/.571 con un OPS de .933. Si logra ser más paciente en el plato en el primer mes de campaña, será inevitable verlo con el uniforme a rayas en las Grandes Ligas en esta temporada.

2. Carlos Lagrange

La tendencia en los últimos años de que los relevistas tienen que tener rectas cercanas a las 100 millas por hora, es algo que va de la mano con el dominicano Carlos Lagrange, quien fue toda una sensación en el Spring Training por la potencia de su lanzamiento rápido. A sus 22 años de edad se le ha sido cronometrada la recta en 102.6 millas por hora. El derecho dejó efectividad de 3.22 en Doble A en 2025 y aunque al manager Boone le gusta lo que ha visto de él hasta ahora, comenzó la temporada en Doble A. Todo parece indicar que será uno de los primeros movimientos de ascenso a las mayores de los Yankees en la temporada.





3. Elmer Rodríguez-Cruz

Si los Yankees tienen cualquier contratiempo adicional con su rotación en las primeras semanas de temporada, el teléfono de Elmer Rodríguez-Cruz sonará para que se sume al equipo de Grandes Ligas. El derecho fue asignado a Triple A en este 2026, pero en el Spring Training demostró que está preparado para un reto mayor. Participó con Puerto Rico en el Clásico Mundial, torneo en el que demostró su talento. Fue líder en las ligas menores de los Yankees con 176 ponches en 150 innings y tuvo marca de 11-8 con una efectividad de 2.58 en tres niveles en el 2025.

4. Brendan Beck

El caso de Brendan Beck no es como el de Lagrange, ya que es un lanzador que no es reconocido por su velocidad sino por su capacidad para mezclar pitcheos. El relevo largo de cualquier equipo siempre necesita a un pitcher de sus características. Comenzará el año en Triple A y seguirá acumulando experiencia para poder aportar en las Grandes Ligas cuando sea necesario. Aunque no hay tantas expectativas de que se convierta en una estrella, tiene las herramientas necesarias para ser un lanzador del bullpen en el equipo de Nueva York.

5. George Lombard Jr.

Muchos pensaron que ante la lesión de Anthony Volpe, George Lombard Jr. iba a tomar su puesto en el inicio de la temporada 2026. Sin embargo, los Yankees, fieles a su estilo, toman con mucha calma el ascenso de uno de sus mejores prospectos. Considerado el campocorto del futuro del equipo, el infielder apenas tiene 20 años de edad y comenzó en Doble A. Todavía tiene algunos aspectos que mejorar en el plato, ya que dejó promedio de .215 el año pasado en las menores.

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