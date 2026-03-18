7 aspectos que tiene que mejorar el Clásico Mundial de Béisbol en el futuro

La sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol llegó a su fin con la histórica conquista del título para la selección de Venezuela en una emocionante final con Estados Unidos. Los venezolanos celebraron y también los organizadores, después de un torneo que dejó varias marcas.

La asistencia de 36.190 espectadores en el loanDepot park de Miami para la final elevó la asistencia global al torneo de este año a 1.619. 839, una cifra que superó el récord de todos los tiempos establecido en 2023 de 1. 306.414 aficionados. Además, FOX reportó que el choque de semifinales entre Estados Unidos y República Dominicana tuvo 7.4 millones de televidentes y es “el juego del clásico más visto de todos los tiempos en la unión americana”.

También hubo un récord en premios, con los $6.75 millones ($750 mil por participar, $1 millón por avanzar de la fase de grupos, $1.25 millones por ganar su choque de cuartos de final, $1.25 millones por ganar en semifinales y $2.5 millones por el juego final) que se llevó Venezuela por ser campeón. El segundo puesto recibió $5 millones.

"Este año, más que en el 2023, ha demostrado como el béisbol se está globalizando”, dijo Ricardo Fraccari, presidente de la WBSC, a ESPN. “En Italia, todos los periódicos, la televisión, vinieron a hablar de esto, y esto es lo que queremos. Para desarrollar el béisbol se necesitan resultados, pero sobre todo, entender que no es solo un deporte americano, es un deporte globalizado”.

A pesar de celebrar tantos logros, antes de la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol será necesario revisar -y ajustar- varios elementos.

1. Solventar el tema del seguro

Puerto Rico perdió a Carlos Correa y Francisco Lindor por las limitaciones del seguro | Mark J. Rebilas-Imagn Images

El seguro médico fue sin dudas el tema más controversial de esta edición del Clásico Mundial. Puerto Rico y Venezuela fueron tal vez las escuadras más afectadas por las inhabilitaciones -los boricuas incluso amenazaron con retirarse del torneo-, que en algunos casos tuvieron sustento, pero en muchas otras no parecieron tener explicación lógica. De seguro este será uno de los puntos de discusión en las negociaciones de la convención colectiva de MLB.

2. Reordenar los grupos

República Dominicana y Venezuela suelen compartir grupo en cada edición | Sam Navarro-Imagn Images

Aficionados y analistas del béisbol están pidiendo que los grupos se conformen de manera aleatoria, con el objetivo de promover transparencia. Que las selecciones latinoamericanas tengan que eliminarse entre sí mientras otras escuadras tienen contendiente más “accesibles” es una crítica que se le hace a los organizadores del torneo.

3. Alternar sedes

Houston fue una de las sedes del Clásico Mundial de 2026 | Troy Taormina-Imagn Images

Tokio ha sido sede en las seis ediciones del Clásico Mundial y con los récords de asistencia que ha tenido no dejará de serlo. Tampoco parece viable sacar a Miami de la ecuación por el mercado que representa para los aficionados latinos. Pero están pidiendo que así como Puerto Rico pudo albergar un grupo en 2026, República Dominicana y Venezuela también tengan posibilidad de hacerlo. Y en Estados Unidos piden que incluyan a Nueva York.

4. Uso del sistema ABS

El trabajo de los árbitros estuvo bajo la mira | Sam Navarro-Imagn Images

El Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés) comenzó a aplicarse en MLB para la temporada de 2026, pero no estuvo disponible en el Clásico Mundial de Béisbol y por la cantidad de críticas a las sentencias de los árbitros, todo apunta a que es una necesidad tenerlo en la próxima edición del torneo. El punto de inflexión estuvo en una sentencia que decretó la derrota de República Dominicana ante Estados Unidos en las semifinales.

5. Total cooperación de los equipos de MLB

San Diego le puso a Mark DeRosa limitaciones extra con Mason Miller para la final | Sam Navarro-Imagn Images

El manager Omar López dijo antes de la final que recibió mensajes de tres organizaciones que le pedían no usar a lanzadores que actuaron en semifinales, a pesar de que fueron cuidadosos con la cantidad de pitcheos para que estuvieran disponibles. Mark DeRosa tampoco pudo usar a Mason Miller como lo necesitaba a petición de San Diego. Suficientes reglas se han establecido para proteger a los jugadores y no es necesario recibir presión adicional de los equipos. La presión de las organizaciones debe ser regulada.

6. ¿Más equipos o menos equipos?

Hay todo un debate sobre cuál debe ser la cantida de equipos para el próximo Clásico | Troy Taormina-Imagn Images

Son 20 selecciones las que participan en el Clásico Mundial. Para la próxima edición hay 16 escuadras que tienen su presencia asegurada, mientras que el último equipo de cada grupo tendrá que buscar el pase en los clasificatorios. La diferencia de nivel es evidente en muchos casos, pero el objetivo del torneo sigue siendo la internacionalización del deporte. A Italia parece estar dándole resultados, pero aumentar la convocatoria se sumaría a las dificultades que ya tiene el calendario. El debate está abierto ¿debe haber más o menos equipos en el cuadro?

7. ¿Se debe dejar de usar la regla del KO?

República Dominicana ganó dos juegos por KO | Jim Rassol-Imagn Images

La Regla de Piedad, Mercy Rule o KO está establecida en primera ronda y cuartos de final para proteger a los lanzadores en partidos con ventajas demasiado abultadas. Hay quienes están a favor y quienes están en contra y quienes piensan que debe definirse mejor porque no sienten que esté suficientemente claro. Corea del Sur, por ejemplo, pareció sorprenderse de que hubiese KO en su derrota de los cuartos de final ante República Dominicana.

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