¿Cuándo será el próximo Clásico Mundial de Béisbol?

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está llegando a su fin, se puede decir que la selección de Italia fue la gran revelación del torneo y también es posible hablar de las expectativas que empiezan a crecer de cara a una próxima edición.

Ya se sabe, por ejemplo, qué equipos consiguieron asegurar su presencia en el próximo Clásico Mundial y cuáles tendrán que disputar clasificatorios para poder volver (República Checa, Panamá, Nicaragua y Brasil).

La asistencia y los niveles de audiencia se encaminan a batir récords, hubo una presencia masiva de figuras establecidas en Grandes Ligas y también hubo marcas deportivas, lo que permite interpretar que el torneo está consolidado y en crecimiento. Pero en este punto, todavía no está claro cuándo tendrá lugar la séptima edición de la competencia.

I don’t know what the solution is, but I would not be surprised if the World Baseball Classic insurance issue is a major topic during the next MLB CBA negotiations. — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) February 21, 2026

¿Cuándo será la próxima edición del Clásico Mundial?

No hay, de momento, una confirmación por parte de MLB o la WBSC (la Confederación Mundial de Sóftbol y Béisbol), que comparten la responsabilidad de organizar el evento.

Pero en teoría la próxima edición del Clásico Mundial debería jugarse en marzo de 2029, porque en 2023 se estableció un ciclo de tres años para la realización del torneo. Esto, sin embargo, estará sujeto a lo que se negocie en el próximo convenio colectivo de Grandes Ligas en diciembre de 2026.

¿Qué pasará con los Juegos Olímpicos?

Uno de los temores que empieza a rondar en el ambiente es que los dueños de equipos pongan objeciones a una próxima edición del Clásico Mundial, sobre todo porque un año antes serán los Juegos Olímpicos. Desde ahora se dice que si hay un cierre patronal en 2027 no se permitirá que jugadores de MLB acudan a la cita olímpica. Aunque las competencias no se solapan, podría haber impacto de una sobre otra.

¿Tiene futuro el Clásico Mundial de Béisbol?

Competitivamente y como negocio, todo apunta a que la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol fue un éxito. Se sumaron grandes estrellas de MLB, están cerca de batir récords de asistencia en los parques de Estados Unidos (ya se superó en Tokio), el patrocinio y el mercadeo de productos se movió bien y también hay excelentes números de audiencia en todas las plataformas. Sin embargo, hay aspectos de suma importancia que deben ser objeto de revisión para una próxima competencia.

El arbitraje y la posible implementación del sistema ABS ha cobrado importancia después de la polémica derrota de República Dominicana ante Estados Unidos; la transparencia en la conformación de los grupos y la confección del calendario también ha generado críticas, pero es un clamor evitar una nueva controversia con el seguro.

Que selecciones como la de Puerto Rico quedaran desarmadas por las políticas del seguro y en clara desventaja con otras escuadras tiene que ser un punto de discusión para próximas ediciones.

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