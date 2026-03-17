Aaron Judge sobre el Clásico Mundial de Béisbol: "Es mejor que la Serie Mundial"

Cuando una figura del calibre de Aaron Judge se pronuncia, el planeta béisbol suele prestar atención. El capitán de los New York Yankees y líder de la selección de Estados Unidos dejó una reflexión llamativa tras el triunfo frente a República Dominicana en el Clásico Mundial, lo que trajo consigo el pase a la final de este martes (contra Venezuela).

El Juez, quien disputó la Serie Mundial 2024 con unos Bombarderos del Bronx que cayeron en dicha batalla a manos de Los Angeles Dodgers en cinco desafíos, conoce bien el ambiente de ambos escenarios. Precisamente por esa experiencia, el fuerte jardinero comparó las sensaciones vividas en las Grandes Ligas con las que genera el torneo internacional entre naciones.

De hecho, el tres veces MVP de la Liga Americana no dudó en destacar la intensidad que se vive en los estadios durante el Clásico Mundial, donde los aficionados respaldan a sus países con una energía diferente a la que se percibe en MLB.

“Honestamente, cada vez es más grande. La Serie Mundial en la que estuve, el público de aquí, el público que tuvimos en el juego contra México, es más grande y mejor que la Serie Mundial. La pasión que estos fanáticos tienen, representar a su país, representar a algunos de sus jugadores favoritos; no hay nada como esto”, confesó Judge a ESPN.

Aaron Judge says the WBC crowds are "bigger & better" than the World Series:



"It's been bigger. The World Series I was in. The crowd here, the crowd we had when we played Mexico. It's bigger & better than the World Series. The passion these fans have. There's nothing like it." pic.twitter.com/4WRBP7Xvt8 — Doug McKain (@DMAC_LA) March 16, 2026

Las palabras del slugger reflejan cómo la cita universal ha ido ganando prestigio y relevancia entre peloteros y aficionados con el paso de los años. Es que la simple idea de representar a una nación, unido a la presencia de estrellas de las mayores, ha convertido al evento en uno de los espectáculos más intensos del calendario.

Un comentario similar ya había sido expresado anteriormente por Mike Trout, capitán del equipo de las barras y las estrellas en la edición de 2023. Tras aquella participación, el estelar guardabosque de Los Angeles Angels reconoció que la atmósfera del WBC le recordó la emoción que se vive en la postemporada estadounidense. “Lo experimentas, quieres estar en el momento y me recordó lo mucho que quiero regresar a la postemporada. No vamos desde el 2014, pero esa atmósfera, la del World Baseball Classic, como fan del béisbol, quieres estar en ese momento”.

Que los últimos dos capitanes del poderoso combinado norteamericano hayan destacado públicamente el peso del certamen internacional demuestra la creciente importancia que ha adquirido dentro del deporte del bate, el guante y la pelota

Con Judge como estandarte del lineup, Estados Unidos ahora aspira a derrotar a Venezuela en el encuentro cumbre en Miami y reconquistar un título que ya logró en 2017.

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