Aaron Judge conecta su segundo jonrón del Clásico Mundial ante México

Aaron Judge rompió el empate sin carreras en el duelo entre México y Estados Unidos, con un cuadrangular por la banda contraria, para poner arriba al Team USA 2 carreras por 0 a la altura del tercer episodio, en duelo correspondiente al Grupo B del torneo que se disputa en el Daikin Park de Houston.

Los aficionados que llenaron el parque vieron como una recta afuera de Jesús Cruz salía disparada de su bate y se perdía entre los fanáticos del jardín derecho. Fue su segundo cuadrangular con el equipo del Team USA en este Clásico Mundial de Béisbol.

Las expectativas hasta ahora se han cumplido con el jardinero de los New York Yankees. Fue anunciado como el capitán del equipo dirigido por Mark DeRosa y hasta ahora ha sido el bateador más influyente del lineup.

Judge no participó en el 2023 con Estados Unidos y su equipo cayó en la final del torneo ante Japón, que se consagró en ese momento por tercera ocasión en su historia. La imagen de Shohei Ohtani ponchando a Mike Trout para el último out pudo haber motivado a Judge para actuar con la selección de su país.

Después del jonrón de Judge, Roman Anthony consiguió jonrón de tres carreras para poner el 5-0 en el marcador a la altura del tercer episodio. Una alineación con tanto poder mete miedo en el torneo y pone a Estados Unidos como el gran favorito para ganar el evento.

Hasta ahora, Estados Unidos, Japón y República Dominicana han cumplido como favoritos en la primera ronda del campeonato. De conseguir el primer lugar del Grupo B, Estados Unidos saldrá bien parada para enfrentar los cuartos de final del torneo.

¿Contra qué equipos puede jugar Estados Unidos en los cuartos de final?

Pase lo que pase, la escuadra estadounidense se quedará en el Daikin Park de Houston para disputar los cuartos de final del Clásico. Si como todos esperan Estados Unidos termina primero en el Grupo B, tendrá que buscar su pase a las semifinales contra el equipo que termine en segundo lugar del Grupo A.

En esta llave, con sede en San Juan, Puerto Rico pudiera terminar como líder, tras ganar en sus dos primeros partidos. El segundo lugar podría quedar en las manos de Cuba o Canadá.

Estados Unidos, gracias al poder de Judge, es el gran favorito para ganar el torneo y lo han demostrado en la primera ronda.

