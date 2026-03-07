Aaron Judge debuta en el Clásico Mundial de Béisbol con jonrón ante Brasil

Aaron Judge no quiere que Shohei Ohtani se le escape en la lucha por el MVP del Clásico Mundial de Béisbol. El jardinero de los New York Yankees logró cuadrangular de dos carreras en su primer turno del torneo, en el encuentro entre el Team USA y Brasil.

Como sucedió con Ohtani, que conectó grand slam en su primer juego en el Clásico, Judge también se voló la cerca, ante un pitcheo en 3-0 del abridor Bo Takahashi, que dejó la pelota en todo el medio del plato y la bola salió disparada del bate del jardinero.

Judge está disputando su primer Clásico Mundial, después de perderse la edición de 2023. Es, junto con Ohtani, las principales figuras del torneo, pues llegan con la estampa de haber ganado el MVP de la Liga Americana y Liga Nacional, respectivamente.

Estados Unidos comenzó su andar por el torneo enfrentando a Brasil en el Daikin Park de Houston, en encuentro correspondiente al Grupo B, que también tiene a México, Panamá e Italia.

En los pronósticos, Estados Unidos es el equipo a vencer en este Clásico, gracias a contar con estrellas como Judge. Después del Team USA, Japón aparece segundo en las apuestas, tercero República Dominicana y cuarto Venezuela.

Estados Unidos está llamado a ser el primero de grupo y México tiene altas probabilidades de quedarse con el segundo puesto. La intención del equipo dirigido por Mark DeRosa es vengarse de la derrota en la final pasada de 2023, cuando cayeron ante Japón en la definición del torneo.

¿Contra qué equipos puede jugar Estados Unidos en los cuartos de final si es primero de grupo?

Pase lo que pase, la escuadra estadounidense se quedará en el Daikin Park de Houston para disputar los cuartos de final del Clásico. Si como todos esperan Estados Unidos termina primero en el Grupo B, tendrá que buscar su pase a las semifinales contra el equipo que termine en segundo lugar del Grupo A.

En esta llave, con sede en San Juan, no hay favoritos claros y suponiendo que Puerto Rico avance como líder, el segundo lugar puede ser de Panamá, Cuba, Canadá e incluso de Colombia, que en 2023 se quedó cerca de conseguir un avance histórico a la segunda fase.

Todo indica que Estados Unidos, gracias al poder de Judge, no tendrá problemas de alcanzar los cuartos de final del torneo.

