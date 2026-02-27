Aaron Judge promete el título del Clásico Mundial con Estados Unidos: "Es nuestro turno"

Estados Unidos parte como el gran favorito para ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y eso es, en parte, por contar como capitán con Aaron Judge, quien jugará su primer torneo de selecciones y está entusiasmado con el reto.

Para muchos analistas, hay tres equipos que sobresalen del resto en el torneo que comenzará en marzo: Estados Unidos, Japón y República Dominicana. El Team USA no gana desde la edición 2017, que ha sido su único título, y este año quieren revancha tras perder con los nipones en la final del campeonato de 2023.

Judge ha destacado la unión que hay entre las figuras que estarán con el equipo norteamericano. Paul Skenes, Tarik Skubal, Bobby Witt Jr., Alex Bregman, entre otras figuras de Grandes Ligas, estarán buscando el título.

"Todos estuvimos hablando en nuestro chat grupal", le dijo Judge a Brendan Kuty de The Athletic. "Todos comentaban lo emocionados que estamos y lo especial que va a ser. Yo lo veo de la misma manera, simplemente orgulloso de nuestro país. Esos muchachos dieron un buen espectáculo, dieron una buena pelea y cumplieron con su trabajo".

"Ahora es nuestro turno", dijo con fuerza el también capitán de los New York Yankees, que se prepara en Tampa, Florida, donde está la sede de entrenamiento del equipo del Bronx.

Mark DeRosa, el manager del equipo, también quiere revancha. Fue el estratega del equipo que perdió la final en 2023, con el recordado ponche de Shohei Ohtani a Mike Trout para el último out del partido, una imagen que ahora quieren borrar.

El manager nombró a Judge como capitán desde el año pasado, cuando se comenzó a hablar del torneo. Hay mucha confianza en el hombre récord de jonrones de la Liga Americana con 62.

Pero no solo Judge está emocionado. También Skenes, estrella del pitcheo de los Pittsburgh Pirates, quien tendrá un puesto en la rotación del equipo.

"Ganar el oro es lo más importante", dijo el as de los Pirates, según The Associated Press. "Sí, el hockey masculino, el hockey femenino, todos los otros oros que ganamos en las Olimpiadas. Somos Estados Unidos, tenemos que afirmar nuestra hegemonía sobre todos los demás. Eso es lo que hacemos. Va a ser divertido".

En un torneo que se juega desde 2006, la hegemonía ha sido de Japón, país que cuenta con tres títulos. Solo República Dominicana en 2013 y Estados Unidos en 2017 han podido ganar el campeonato.

