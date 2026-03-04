¿Contra qué equipos puede jugar Estados Unidos en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol?

El primer partido de exhibición de la selección de Estados Unidos con un contundente despliegue ofensivo no hizo más que ratificarlos como aspirantes al título en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol.

Con una nómina llena de jugadores convocados al All Star, ganadores de MVP, Cy Young, Bates de Plata y Guantes de Oro, y Aaron Judge como capitán, el manager Mark DeRosa está obligado a llevar a esta escuadra hasta la instancia final.

Pero el camino hasta el duelo decisivo del 17 de marzo en loanDepot Park de Miami es largo. Primero en el equipo de Estados Unidos tendrán que ratificar sus credenciales de favoritos asumiendo la vanguardia en el Grupo B del torneo, que jugará en el hogar de los Houston Astros: el Daikin Park.

Alex Bregman goes yard for Team USA 💪 pic.twitter.com/GtAJcTwK75 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 3, 2026

Allí Judge y compañía tendrán que jugar contra las escuadras de México (que los superó en el Grupo de primera ronda y terminó en tercer lugar general de la edición de 2023), Italia, Gran Bretaña y Brasil.

No parece ser un objetivo difícil de cumplir porque apartando a los mexicanos en el papel no hay equipos que puedan suponer un peligro. Pero los partidos hay que jugarlos y en Estados Unidos saben que no pueden pecar de exceso de confianza, sobre todo en un torneo tan corto.

DeRosa y su grupo de estrellas de MLB comenzarán su paso por el Clásico Mundial de 2026 con el choque del viernes 6 a las 8:00 pm (hora del este de USA) contra Brasil, que ganó su derecho a jugar este torneo después de una larga ausencia al ganar invicto su clasificatorio en 2025.

Luego será el turno de Gran Bretaña con Jazz Chisholm Jr. en el lineup el sábado 7 de marzo, México el lunes 9 de marzo y finalmente cerrarán la primera ronda contra Italia el martes 10 de marzo.

¿Contra qué equipos puede jugar Estados Unidos en los cuartos de final si es primero de grupo?

Pase lo que pase, la escuadra estadounidense se quedará en el Daikin Park de Houston para disputar los cuartos de final. Si como todos esperan Estados Unidos termina primero en el Grupo B, tendrá que buscar su pase a las semifinales contra el equipo que termine en segundo lugar del Grupo A.

En esta llave, con sede en San Juan, no hay favoritos claros y suponiendo que Puerto Rico avance como líder, el segundo lugar puede ser de Panamá, Cuba, Canadá e incluso de Colombia, que en 2023 se quedó cerca de conseguir un avance histórico a la segunda fase.

¿Contra qué equipos puede jugar Estados Unidos en los cuartos de final si es segundo de grupo?

Es difícil pero no imposible que esto suceda. En el hipotético caso de que México lo supere o alguno de los equipos del Grupo B dé una sorpresa y Estados Unidos termine como segundo de la llave (ya pasó en 2023) tendría que jugar los cuartos de final contra el líder del Grupo A.

A pesar de la ausencia de Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez, Puerto Rico sigue siendo favorito para terminar al frente de la tabla en el Grupo A, por lo que sería el rival de los estadounidenses en el duelo por el boleto a las semifinales.

El roster completo de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026

Manager: Mark DeRosa.

Receptores: Cal Raleigh, Will Smith.

Infielders: Alex Bregman, Ernie Clement, Paul Goldschmidt, Bryce Harper, Brice Turang, Bobby Witt Jr.

Outfielders: Byron Buxton, Roman Anthony, Pete Crow-Armstrong, Aaron Judge.

Lanzadores: David Bednar, Matthew Boyd, Garrett Cleavinger, Clay Holmes, Griffin Jax, Brad Keller, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Ryan Yarbrough, Paul Skenes, Tarik Skubal, Gabe Speier, Michael Wacha, Logan Webb, Garrett Whitlock.

Bateador designado: Kyle Schwarber.

