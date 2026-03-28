Aaron Judge hace historia ganando desafío y pegando jonrón en el segundo triunfo de los Yankees

El estreno del Sistema de Desafío de Bolas y Strikes Automatizados (ABS) en las Grandes Ligas comienza a generar impacto, y uno de los nombres que podría verse más beneficiado es el de Aaron Judge. Es que el capitán de los New York Yankees ha sido históricamente un bateador muy afectado por decisiones arbitrales en la zona de strike, en buena medida por su imponente estatura (2.01 metros).

Sin embargo, El Juez utilizó por primera vez la citada revisión el viernes, en el encuentro entre los Bombarderos y los San Francisco Giants, el segundo de ambas escuadras en el nuevo curso. Pues el jerárquico jardinero impugnó un lanzamiento que había sido decretado strike, logrando revertir la decisión tras comprobarse que el mismo estaba fuera de la zona.

Un cambio en el conteo que resultó determinante, dado que Judge extendió el turno y terminó conectando un cuadrangular de dos carreras que encaminó el triunfo de los Yankees 3-0. “Es raro; es una parte nueva del juego. Hay que acostumbrarse. Soy bateador; tengo que concentrarme en batear. No voy a intentar desafiar cada lanzamiento que creo que está ajustado, pero si hay una situación importante en la que creo que tengo la oportunidad de cambiar el conteo, lo haré”, declaró el triple MVP de la Americana a la web oficial de MLB.

El batazo en cuestión llegó después de siete lanzamientos, cuando el paleador derecho castigó una recta de cuatro costuras a 93 millas, enviando la bola a 405 pies con una velocidad de salida de 109.1 millas. De ese modo, quien conectara 53 vuelacercas en 2025 se convirtió en el primer jugador en la historia de las mayores en retar (y ganar) al ABS y pegar jonrón en el mismo turno, junto a inaugurar la lista de los que desafían y la sacan del parque a lo largo de un sólo partido.

La marca de jonrones de Judge y Stanton como dupla en Yankees

Giancarlo Stanton también aportó poder ofensivo con un cuadrangular en la victoria de los Yankees sobre los Giants, consolidando su dupla histórica con el Juez dentro de la organización.

En efecto, fue la ocasión número 60 (incluyendo postemporada) en la que Judge y Stanton conectan jonrones en un mismo compromiso, lo que, por otro lado, se ha traducido en un impresionante récord de 53 lauros y apenas 7 derrotas para la novena del Bronx en semejante situación.

Eso sí, los mencionados sluggers aún están lejos de los registros vitalicios de legendarias mancuernas como Hank Aaron-Eddie Mathews (76) o Babe Ruth-Lou Gehrig (75).

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