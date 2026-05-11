Aaron Judge supera al inmortal Larry Walker en jonrones en MLB: ¿A quiénes puede pasar en 2026?

Aaron Judge no empezó la temporada en 2026 de la mejor manera, pero parece haber dejado atrás su frío comienzo ofensivo y ahora está compartiendo con Kyle Schwarber el sitial de honor entre los jonroneros de la actualidad en MLB.

El capitán de los New York Yankees sabe que sobre sus hombros pesa el ritmo ofensivo de su equipo y también está protagonizando una interesante batalla por el liderato de cuadrangulares de la Liga Americana con el japonés de los Chicago White Sox Munetaka Murakami.

En sus últimos 15 partidos el jardinero derecho del equipo del Bronx batea para promedios de .321/.463/.774, con siete jonrones entre sus 17 imparables y 13 carreras impulsadas. Este despliegue lo ha reafirmado como el rival a vencer en la votación para el MVP.

Aaron Judge’s 384th career home run, tying Harold Baines for 69th place on MLB’s all-time HR list https://t.co/I4SbBcFHb1 — New York Yankees Stats (@nyyankeesstats) May 10, 2026

Pero además, con cada batazo que saca del parque escribe una página en la historia. No sólo para su equipo, pues ya aparece entre los líderes en varios departamentos de todos los tiempos para la franquicia neoyorquina, sino también para el circuito.

Por ejemplo, con su estacazo del domingo en Milwaukee, Judge se aseguró un lugar entre los 70 mejores jonroneros en la historia de las Grandes Ligas con 384, igualado con Harold Baines y superando a otro miembro del Salón de la Fama, Larry Walker.

Walker fue un bateador zurdo que jugó para los Expos, Rockies y Cardinals en una carrera de 17 años en las que fue MVP, ganó tres Bates de Plata, tres títulos de bateo y siete Guantes de Oro y en la que acumuló 383 jonrones.

¿Qué números tiene Aaron Judge en 2026?

Judge viene de dos temporadas seguidas con promedio sobre .300 y ganó en 2025 su primer título de bateo. Ha conquistado tres premios MVP en las últimas cuatro zafras.

Su average en esta campaña todavía está lejos de sus números habituales, pero ha sido rendidor. Tiene línea de .267/.406/.637 y su OPS está en 1.043. Llegó a 16 cuadrangulares, tiene seis dobles, cinco bases robadas y 30 carreras impulsadas. De por vida acumula 384 vuelacercas y 860 remolcadas.

¿A quiénes puede superar esta temporada en la lista histórica de jonrones?

Aaron Judge ha conectado al menos 50 jonrones en cuatro de sus 10 primeras temporadas en MLB y viene de dar 53 en 2025. No sería extraño verlo llegar de nuevo a 50 estacazos, pero portales especializados como FanGraphs proyectaron que el astro de los Yankees podría dar entre 43 y 46 cuadrangulares en la campaña de 2026.

Suponiendo que consiga 30 más en la temporada regular y sume 46, podría subir más de 10 escaños en el ranking histórico de MLB.

Estos son los jugadores a los que Aaron Judge podría superar en 2026 en el liderato de jonrones de todos los tiempos en las Grandes Ligas:

Ranking Jugador Jonrones 56 Darrell Evans 414 57 Alfonso Soriano 412 58 Mark Teixeira 409 59 Duke Snider 407 60 Andrés Galarraga 399 60 Al Kaline 399 62 Dale Murphy 398 63 Joe Carter 396 64 Jim Edmonds 393 65 Graig Nettles 390 66 Johnny Bench 389 67 Aramis Ramírez 386 68 Dwight Evans 385 69 Harold Baines 384

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