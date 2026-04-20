Abridor de los Yankees Cam Schlittler recibe amenazas de muerte antes de la serie ante Boston Red Sox

El abridor de los Yankees, Cam Schlittler, dijo que está recibiendo amenazas de muerte por parte de aficionados de los Red Sox antes de su apertura de esta semana en Fenway Park. A pesar de que se mostró entusiasmado por regresar a Boston, también ha recibido el desprecio de la gente.

Schlittler creció siendo fanático de los Red Sox y vivió toda su infancia muy cerca de Fenway Park. Abrirá este jueves por los Yankees y recibirá críticas del público de Boston. El derecho declaró que, aunque ha recibido amenazas, no las notificó con la policía.

"A la mayoría de los fanáticos normales no les importa, ¿verdad?", dijo Schlittler al New York Post. "Son sólo esos fanáticos acérrimos, que no tienen nada más en sus vidas que el beisbol o los deportes, los que realmente se preocupan por esto, y el hecho de que juegue para los Yankees lo hace peor para ellos".

El diestro ha sido un gran hallazgo de los Yankees para la rotación. Ante la ausencia de Carlos Rodón y Gerrit Cole, el Schlittler tiene récord de 2-1 con una efectividad de 1.95 y 36 ponches en 27.2 entradas esta temporada.

"Va a ser loco. No estoy nervioso, pero va a haber mucho ruido", dijo Schlittler al New York Post. "Probablemente habrá tipos de mi edad o un poco más jóvenes sentados justo afuera del bullpen (visitante), gritando lo que sea, probablemente, tirándome cosas, tratando de darme".

Pero esta no es una situación nueva para el derecho. Ya ha sentido el desprecio de los aficionados de Boston en el pasado, así que sabe cómo manejarlo.

"Después de la última vez, con todo lo que hablaron, uno pensaría que intentarían calmarse un poco", dijo Schlittler a The Athletic.

Schlittler se creció en su última salida contra los Medias Rojas, en una actuación que quedará grabada en la memoria del lanzador y de sus familiares. Lanzó ocho entradas sin permitir carreras, en el Juego 3 de la Serie de Comodines de la Liga Americana, el año pasado, para eliminar a Boston.

En ese compromiso, recetó 12 ponches en el juego. En la rueda de prensa después del partido, dijo que se había tomado la situación personal, por todas las amenazas que recibió su familia.

"Hay un límite y creo que lo cruzaron un poco", dijo Schlittler el año pasado. "Soy un competidor y voy a salir ahí y asegurarme de que no les pase nada".

"Ya saben cómo son los aficionados de Boston. Somos agresivos en casa y vamos a intentar sacar de quicio a la gente. Simplemente, se metieron con la persona equivocada y con el equipo equivocado".

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