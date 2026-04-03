¿Quién es Cam Schlittler, el abridor sensación de los New York Yankees en 2026?

Cam Schlittler comenzó esta temporada de MLB tal como terminó la de 2025: imponiendo algunas marcas y proyectándose como el lanzador del futuro de los New York Yankees.

En su segunda apertura de esta campaña, el derecho se convirtió en el primer lanzador de los Yankees con 15 o más ponches, cero carreras permitidas y menos de cinco corredores en base en dos salidas consecutivas. Su actuación ha sido una de las bases para el buen comienzo de campaña del equipo del Bronx, que gracias a ello tiene menos presión por el regreso de Carlos Rodón y Gerrit Cole.

Schlittler no sólo es dominante sobre el montículo, sino que también ha demostrado que a pesar de su juventud sabe manejarse en momentos de apremio y juegos importantes. Ya lo hizo ante Boston en los playoffs de 2025 y unas declaraciones suyas dejan ver que está a gusto con todo lo que rodea al hecho de pertenecer a un equipo de alto perfil como el de Nueva York: “Somos los Yankees, todo el mundo nos odia y eso me divierte”.

Yankee pitchers with 15+ K, 0 Runs allowed and fewer than 5 baserunners allowed in ANY 2-game span:



Cam Schlittler (2026)



[end list] — Katie Sharp (@SharpStats17) April 1, 2026

¿Quién es Cam Schlittler?

Cameron John Schlittler nació en Walpole, Massachusetts, hace 25 años. A pesar de su lugar de nacimiento no creció como un seguidor de los Red Sox, sino de los Yankees, la organización que lo seleccionó en la séptima ronda del Draft de 2022 y lo vio debutar en las mayores en 2025. Jugó béisbol universitario para los Northeastern Huskies.

¿Qué récords consiguió en los playoffs de 2025?

De acuerdo con datos compilados por ESPN, Schlittler se convirtió en el primer lanzador en la historia de la postemporada de MLB con al menos 8 innings en blanco, 12 o más ponches y ninguna base por bolas en un juego.

Fue el primer novato con 10 abanicados, ningún boleto ni carrera permitida en un juego en la historia de la postemporada de MLB.

Fue el primer pitcher con al menos 12 ponches y ninguna base por bolas en su debut en playoffs en la historia de la postemporada de MLB. Esa docena de abanicados es la mayor cantidad en un juego de definición en la historia de Grandes Ligas y, la mayor cantidad en un debut en playoffs en la historia de los Yankees.

Esos 12 ponches fueron la cuarta mayor cantidad para un novato en cualquier juego de playoffs en la historia de MLB y la más alta desde el cubano Liván Hernández en 1997.

¿Cuál es el repertorio de Cam Schlittler?

Schlittler lanza la recta en más de 80% de sus pitcheos porque sus tres lanzamientos (recta, cutter y curva) “tienen un efecto tan potente que el bateador no puede diferenciarlos”. La recta tiene un promedio de 98 mph y el cutter de 95 mph (ha ganado 3 mph con este lanzamiento desde 2025).

¿Qué números tiene en MLB?

Este año marcha con balance 2-0, efectividad de 0.00 y WHIP de 0.25 en sus dos primeras salidas. Suma 15 abanicados por ningún boleto y le han bateado tres hits en 11.2 innings. En su temporada de debut apareció en 14 partidos, todos como abridor, y dejó efectividad de 2.96, WHIP de 1.21, 84 ponches y 31 bases por bolas en 73.0 entradas con balance de 4-3.

¿Cam Schlittler puede ser Novato del Año en 2026?

El diestro de los Yankees no califica como aspirante al Novato del Año de la Liga Americana en esta campaña de 2026. El reglamento establece que un pitcher para ser candidato debe haber lanzado menos de 50 innings en sus temporadas de Grandes Ligas.

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