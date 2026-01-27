La actualización de los Yankees sobre la lesión de Carlos Rodón

Carlos Rodón comenzará la temporada en la lista de lesionados, en otra baja sensible que tendrá el manager Aaron Boone para su rotación abridora con los New York Yankees. El estratega tendrá que transitar gran parte de la primera mitad de la temporada 2026 con dolorosas bajas en su cuerpo de abridores.

Gerrit Cole, quien viene de someterse a una cirugía Tommy John, podría regresar a principios de junio y Clarke Schmidt, quien también se recupera de la misma intervención, tiene en su cronograma volver para la segunda mitad de la temporada.

El caso de Rodón es menos complejo y se espera que pueda debutar en abril o principios de mayo, pero todo dependerá de su evolución. El zurdo se sometió a una cirugía en el codo el año pasado y aún está en proceso de rehabilitación.

En conversación con Foul Territory, Rodón fue optimista con su situación. Sabe que el equipo necesita abridores para la primera mitad de la campaña y buscará regresar lo más pronto posible, sin arriesgar su salud.

"Estoy genial", dijo Rodón. "Volveré a Florida para seguir lanzando. He estado lanzando mucho últimamente. Solo trato de, supongo, lubricar esta articulación del codo y prepararla para la temporada. Sacaron muchos huesos, pero ahora está mejor. Y ahora es solo cuestión de construir".

Rodón confesó que ahora tiene una mayor rotación de su brazo, lo que permitirá que sus pitcheos quebrados sean más efectivos.

"Ahora tengo más extensión", agregó Rodón. "Realmente no podía doblar mucho el codo. Antes no podía abotonarme la camisa, lo cual era interesante. Pero ahora puedo hacerlo y tocarme la cabeza".

Rodón llegó a los Yankees en 2023, después de sus buenos años con los San Francisco Giants, pero todavía no ha sido el lanzador estelar que asistió al Juego de Estrellas de 2022.

Con los Yankees en tres temporadas, el zurdo tiene efectividad de 4.00, con 462 abanicados en 79 encuentros. En su única temporada en San Francisco en el 2022, Rodón dejó 2.88 de ERA, con 237 ponches en 172.0 episodios.

Todo indica que Rodón aprovechará la pretemporada para fortalecer su codo y estar listo para actuar a principios de mayo. Bajo este panorama, el brazo de Rodón puede ser clave en una rotación que tendrá a Max Fried, Cam Schlitter, Luis Gil, Will Warren y el recién llegado Ryan Weathers.

Para la segunda mitad de campaña, los Yankees podrían tener uno de los mejores cuerpos abridores de todo el beisbol, pero para que eso sea efectivo, deben afrontar la primera mitad de campaña con algunas dudas sobre sus iniciadores.

