¿Cómo ver los juegos de los Yankees en 2026 en vivo, online, TV y streaming?

Los New York Yankees afrontan la temporada 2026 de MLB con el objetivo claro de volver a ser protagonistas en la Americana y pelear por arribar a Serie Mundial.

Asimismo, el hecho de ser la organización más laureadas y seguida del béisbol a nivel universal, aumenta el interés por ver cada uno de sus encuentros en el Spring Training y, principalmente, en la temporada regular e hipotéticos playoffs.

En consecuencia, existen múltiples opciones para que los fanáticos de los Yankees, y de la pelota en general, puedan disfrutar de los compromisos de dicha franquicia en vivo, ya sea vía televisión, plataformas online, streaming o incluso radio y aplicaciones móviles.

Por ello, saber cómo acceder a dichas herramientas es clave para no perderse ningún lanzamiento de Max Fried y Gerrit Cole, o los batazos de Aaron Judge y compañía.

¿Cómo ver el canal de los Yankees YES Network online y streaming?

Una vez más, YES Network se presenta como el canal televisivo oficial de los Yankees para la gran mayoría de los partidos de zafra regular. Eso sí, dicha señal podrá verse a través de varias formas.

Televisión: la mayoría de los encuentros del popular club se verán por esta compañía en TV por cable mediante proveedores tradicionales en el área de Nueva York y todo Estados Unidos.

Streaming: para quienes prefieren el formato digital, YES Network ofrece acceso online y en streaming gracias a su plataforma y a través de servicios en vivo como fuboTV, DirecTV Stream o Hulu + Live TV, siempre que incluyan el canal en su paquete. Además, algunos compromisos estarán disponibles en MLB.TV, especialmente para espectadores fuera del mercado local, con restricciones de blackout según la ubicación.

¿Cómo escuchar los juegos de los Yankees por radio y en español?

Igualmente, las acciones de los Bombarderos del Bronx en pleno diamante estarán disponibles en directo por radio, y en español, opciones ideal para quienes están en movimiento.

Radio: la emisora WFAN 660 AM / 101.9 FM transmitirá los encuentros en inglés con narraciones oficiales del equipo de blanco y rayas.

Español: para la audiencia hispanohablante, los juegos de los mulos estarán disponibles en castellano a través de WADO 1280 AM, ofreciendo cobertura completa con narradores especializados. Asimismo, la aplicación MLB At Bat permite escuchar las transmisiones radiales en vivo desde cualquier lugar del mundo mediante suscripción.

Los juegos de los Yankees también se pueden escuchar en español | Daniel Shirey/GettyImages

¿Cómo descargar la app de los Yankees para saber los resultados y noticias al instante?

La aplicación oficial de los New York Yankees, disponible para iOS y Android, es un instrumento imprescindible para los aficionados, puesto que desde allí se pueden consultar resultados en tiempo real, calendarios, estadísticas, noticias de última hora y alertas personalizadas. También incluye acceso a contenido exclusivo, resúmenes en video y enlaces directos a transmisiones autorizadas.

Inclusive, descargarla es gratuita y permite estar conectado con el equipo las 24 horas durante toda la temporada de MLB, así que solamente se deben realizar los siguientes pasos:

Bajar la aplicación oficial del equipo en la App Store de Apple o Play Store de Android.

Logearse o crearse una cuenta en la mencionada herramienta de los Yankees.

Disfrutar del contenido de manera gratuita.

