La advertencia de Manny Machado antes de enfrentar a Estados Unidos en semifinales del Clásico Mundial

Manny Machado, capitán de República Dominicana en el Clásico Mundial de 2026, declaró después de noquear a Corea del Sur 10-0 la noche del viernes que el objetivo de la selección no está cumplido, ya que ahora tendrán que medirse al as de los Pirates Pittsburgh, Paul Skenes, y Estados Unidos en una semifinal que es vista como una final adelantada.

El "Ministro de la Defensa" dijo declaraciones después de la victoria de Dominicana de este viernes, asegurando que todos sus compañeros están enfocados en lograr otro título para el país en la justa.

"Estamos bien y felices. Hicimos un tremendo trabajo como equipo, pero sabemos que esto no se ha terminado. Espero que todos los fanáticos de Dominicana nos sigan apoyando. Nos faltan dos (victorias) más", dijo Machado a MLB.com.

El tercera base de los San Diego Padres tiene promedios ofensivos de .313/.522/.375 con un doble y una carrera remolcada en lo que va de Clásico Mundial, dejando varias joyas con su guante en la esquina caliente. Es el líder de un grupo de superestrellas y un guía sumamente necesario para los pupilos del manager Albert Pujols.

¡El Capitán! 🫡



Las palabras de Manny Machado (con aparición especial de Vladdy Guerrero Jr.) tras la victoria de República Dominicana en los Cuartos de Final del #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/SAjVakgL5n — MLB Español (@mlbespanol) March 14, 2026

Machado viene de una buena temporada con los religiosos, en la cual promedió .275/.335/.460 con 33 dobles, 27 jonrones, 95 carreras remolcadas, 14 bases robadas y .795 de OPS. Fue invitado al Juego de Estrellas, ganó el Bate de Plata y hasta recibió algunos votos al MVP de la Liga Nacional.

El "Ministro de la Defensa" ha sido parte importante de la selección merenguera en ediciones anteriores del Clásico Mundial, recordando que en 2017 ligó .269 de bateo con un jonrón y dos impulsadas. Seis años después, en 2023, volvió a representar a la nación caribeña dejando promedio de .235 junto a dos cuadrangulares y cuatro remolcadas, reafirmando su compromiso con un país que se tituló en este certamen en 2013.

"Quiero darle las gracias a Nelson (Cruz) y a toda la gerencia de Dominicana por nombrarme el capitán del equipo. Gracias por el amor y el cariño que el país entero tiene por mí. Siempre soñé con ponerme el uniforme de mi país", dijo Machado antes del Clásico.

"Ojalá podamos ser campeones del Clásico Mundial. Ya lo hicimos y podemos hacerlo otra vez. Creo que se puede lograr este año. Nos vemos pronto en Dominicana y gracias al país entero, que Dios los bendiga".

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