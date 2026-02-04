¿Por qué Julio Urías no irá con México al Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

La selección de México que jugará el Clásico Mundial de 2026 a partir de marzo, de la voz de su manager Benjamín Gil, aclaró por qué el abridor Julio Urías no puede representar su país en la cita de selecciones de béisbol, afirmando que no será parte del roster que se publicará oficialmente este jueves 5 de febrero.

Cabe recordar que Urías fue arrestado por primera vez en 2029 por acusaciones de violencia doméstica, no obstante, el fiscal de Los Angeles, Mike Feuer, decidió que el jugador completara un programa de 52 semanas sobre prevención de este tipo de delitos.

Pese a lo sucedido, el ex abridor de Los Angeles Dodgers volvió a recaer y fue acusado de violencia en contra su pareja, en las inmediaciones del Estadio BMO, durante un partido del LAFC en la MLS.

Tras ambos hechos y el veredicto de la MLB de suspenderlo administrativamente hasta el 17 de julio de 2025, ninguna organización lo ha firmado, y quizás no lo hagan, tal y como ocurrió en el pasado con Trevor Bauer.

REAPARECE JULIO URÍAS EN....



Meoqui, Chihuahua, la ciudad natal del ex basquetbolista Eduardo Nájera.



Tras 2 años y medio de mantenerse alejado de las cámaras y la vida pública, el pitcher mexicano se hizo presente en un restaurante de dicha población.👇https://t.co/eLkgVHlQtF pic.twitter.com/yUIbtXayVQ — Fernando Ballesteros (@purobeisbolfb) January 24, 2026

"El caso de Julio. Es un tema que no está vetado por ligas mayores; él (Julio Urías) tiene casos legales en Estados Unidos. Por ese motivo, a lo que tengo entendido, nuestra directiva y la federación han dicho que no puede participar hasta que todo eso esté en el pasado”, dijo Benjamín Gil a ESPN en el marco de la Serie del Caribe.

Aunque parezca que la baja de Urías no es sensible para México, sí lo será, sobre todo por la falta de profundidad en la rotación del país. En el Clásico Mundial pasado, Urías tuvo dos salidas, con récord de 0-0 y efectividad de 7.00, recibiendo tres cuadrangulares, siete hits, con 10 ponches y solo un pasaporte.

¿Lanzará Julio Urías en la MLB en 2026?

Pese a que Urías ya tiene luz verde para firmar en las Grandes Ligas, es muy poco probable que reciba algún tipo de contrato por ser reincidente en la violación de la política de la liga sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil.

El año pasado, su agente, Scott Boras, aseguró al Los Angeles Times que Julio “aún tiene toda la intención de continuar su carrera”, sin embargo, cuando su reputación sane con el tiempo, seguramente tendrá que empezar, quizás en las ligas de su país antes de dar el salto de nuevo al exterior.

Urías se despidió de las Grandes Ligas con marca de 60-25, 3.11 de efectividad, 1.105 de WHIP y 710 ponches en 717 innings de labor. Ganó la Serie Mundial de 2020 y ganó un título de efectividad en 2022 (2.16).

