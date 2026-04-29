Alexei Ramírez dio positivo en cuatro sustancias prohibidas durante el Clásico Mundial 2026

El cubano Alexei Ramírez, quien participó con su país en la pasada edición del Clásico Mundial de Béisbol, dio positivo a cuatro sustancias prohibidas en el pasado torneo, después de establecer el récord como el jugador de mayor edad en la historia del campeonato que se jugó por primera vez en el 2006.

A sus 44 años de edad, Ramírez, quien se ha mantenido activo en la liga de su país, fue dado positivo en metabolitos de mesterolona, metandienona, oxandrolona y estanozolol, según anunció la Agencia Internacional de Pruebas (ITA).

La agencia indicó que los esteroides son "asociados con la promoción de un rápido crecimiento muscular, un aumento de la fuerza y ​​una mejora del rendimiento físico".

Ramírez jugó nueve temporadas en las Grandes Ligas, con los Chicago White Sox, San Diego Padres y Tampa Bay Rays. El cubano llegó a ser segundo en la votación al Novato del Año en 2008, cuando Evan Longoria, de los Tampa Bay Rays, se llevó el premio.

Ramírez fue campeón olímpico en Atenas 2004 y también formó parte del equipo subcampeón de la primera edición del Clásico, en 2006, cuando Japón se llevó el primero de sus tres campeonatos, con Daisuke Matsuzaka como estrella y MVP del torneo.

En esa edición, Roger Clemens, histórico lanzador de Estados Unidos, se convirtió en el jugador con más edad en jugar el torneo con 43 años, marca que Ramírez dejó atrás en este 2026.

La carrera de Ramírez tuvo como punto más alto su selección al Juego de Estrellas en 2014. El infielder terminó su carrera en la MLB con un promedio de .246, 115 cuadrangulares y 590 carreras impulsadas.

Cuba ha sido una nación con mucha historia en el beisbol, pero los conflictos políticos han impedido que puedan armar selecciones competitivas para el Clásico Mundial. Por ejemplo, en el 2026, no contaron ni con Yordan Álvarez, estrella de los Astros, ni con Aroldis Chapman, relevista estelar de los Boston Red Sox.

El Clásico Mundial 2026 terminó en una sorpresiva victoria de Venezuela, quien se convirtió en el cuarto país en ganar un campeonato después de Japón (3), Estados Unidos y República Dominicana.

A pesar de no estar entre los favoritos en el torneo, el seleccionado liderado por Ronald Acuña Jr. se impuso a Italia en semifinales y Estados Unidos en la gran final que se disputó en el IoanDepot Park de la ciudad de Miami.

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