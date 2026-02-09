El roster oficial de Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Cuba se presentará en la edición 2026 del Clásico Mundial con un equipo que muestra una mezcla de jugadores experimentados y varios jóvenes, además de la presencia de varios peloteros que militan en ligas internacionales.

Sin embargo, habrá ausencias notables entre los que juegan en MLB. Algunos declinaron la invitación y otros no fueron convocados, pero el manager Germán Mesa defendió su elección de la plantilla y que apuesta por sus posibilidades de superar la fase de grupos a pesar de estar en un grupo complicado.

“Es un grupo que a la ofensiva tiene velocidad, fuerza, buen contacto. Sólo quedaría jugar exacto, para llegar al resultado que estamos buscando”, le dijo a la prensa de su país. “Aunque muchos no nos dan posibilidades, soy de los que pienso que sí podemos rebasar esa etapa. Para eso nos preparamos, con ese objetivo estamos entrenando, afincando una mentalidad de que sí se puede”.

“Algunos de los que previmos terminaron por no estar y respetamos la decisión de cada uno”, agregó Mesa. “No tenemos jugadores de renombre en otros escenarios como otros equipos, pero son hombres que saben jugar béisbol”.

A sac fly from Alfredo Despaigne gives Cuba its first lead!#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/7HkKReE9kN — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2023

El roster completo de Cuba en el Clásico Mundial 2026

Manager: Germán Mesa

Receptores: Omar Hernández, Andrys Pérez.

Infielders: Erisbel Arruebarrena, Yiddi Cappe, Yoan Moncada, Malcom Nuñez, Alexei Ramirez, Alexander Vargas.

Outfielders: Alfredo Despaigne, Yoelkis Guibert, Leonel Moas, Roel Santos, Yoel Yanqui.

Lanzadores: Frank Álvarez, Emmanuel Chapman, Josimar Cousin, Naykel Cruz, Daviel Hurtado, Denny Larrondo, Yoan Lopez, Raidel Martinez, Randy Martinez, Liván Moinelo, Darien Núñez, Julio Robaina, Osiel Rodriguez, Yariel Rodríguez, Luis Romero, Pedro Santos,.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Cuba?

Cuba llegará a esta edición del Clásico con varias bajas sensibles, como el jardinero de Los Angeles Dodgers Andy Pagés y otros grandeligas como Andy Ibáñez, José Iglesias y Luis Robert. Tampoco cuentan con lanzadores como Daysbel Hernández y el cerrador Raisel Iglesias.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Cuba en el Clásico Mundial?

Cuba envió un mensaje al mundo en su primera participación en un Clásico Mundial, en 2006, cuando alcanzaron la final del torneo. Fueron derrotados en la instancia decisiva por el primer campeón, la selección de Japón.

¿Cuál será el lineup de Cuba en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Roel Santos Jardinero izquierdo Erisbel Arruebarrena Campocorto Yoel Yanqui Primera base Alfredo Despaigne Bateador designado Yoán Moncada Tercera base Yoelkis Guibert Jardinero central Leonel Moas Jardinero derecho Andrys Pérez Receptor Yiddi Cappe Segunda base

¿Cuál será la rotación de Cuba en el Clásico Mundial?

Lanzador Liván Moinelo Zurdo Yariel Rodríguez Derecho Julio Robaina Zurdo Yoan López Derecho

¿Cuál es el grupo de Cuba en el Clásico Mundial?

Los cubanos forman parte del Grupo A, que tendrá como sede el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico y que comparten con

Puerto Rico

Panamá

Colombia

Canadá

¿Cómo ver los juegos de Cuba en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Cuba y otros países le pertenecen a FOX Sports y también puede verse por TeleRebelde. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

