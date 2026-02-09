El roster oficial de Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
Cuba se presentará en la edición 2026 del Clásico Mundial con un equipo que muestra una mezcla de jugadores experimentados y varios jóvenes, además de la presencia de varios peloteros que militan en ligas internacionales.
Sin embargo, habrá ausencias notables entre los que juegan en MLB. Algunos declinaron la invitación y otros no fueron convocados, pero el manager Germán Mesa defendió su elección de la plantilla y que apuesta por sus posibilidades de superar la fase de grupos a pesar de estar en un grupo complicado.
“Es un grupo que a la ofensiva tiene velocidad, fuerza, buen contacto. Sólo quedaría jugar exacto, para llegar al resultado que estamos buscando”, le dijo a la prensa de su país. “Aunque muchos no nos dan posibilidades, soy de los que pienso que sí podemos rebasar esa etapa. Para eso nos preparamos, con ese objetivo estamos entrenando, afincando una mentalidad de que sí se puede”.
“Algunos de los que previmos terminaron por no estar y respetamos la decisión de cada uno”, agregó Mesa. “No tenemos jugadores de renombre en otros escenarios como otros equipos, pero son hombres que saben jugar béisbol”.
El roster completo de Cuba en el Clásico Mundial 2026
- Manager: Germán Mesa
- Receptores: Omar Hernández, Andrys Pérez.
- Infielders: Erisbel Arruebarrena, Yiddi Cappe, Yoan Moncada, Malcom Nuñez, Alexei Ramirez, Alexander Vargas.
- Outfielders: Alfredo Despaigne, Yoelkis Guibert, Leonel Moas, Roel Santos, Yoel Yanqui.
- Lanzadores: Frank Álvarez, Emmanuel Chapman, Josimar Cousin, Naykel Cruz, Daviel Hurtado, Denny Larrondo, Yoan Lopez, Raidel Martinez, Randy Martinez, Liván Moinelo, Darien Núñez, Julio Robaina, Osiel Rodriguez, Yariel Rodríguez, Luis Romero, Pedro Santos,.
¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Cuba?
Cuba llegará a esta edición del Clásico con varias bajas sensibles, como el jardinero de Los Angeles Dodgers Andy Pagés y otros grandeligas como Andy Ibáñez, José Iglesias y Luis Robert. Tampoco cuentan con lanzadores como Daysbel Hernández y el cerrador Raisel Iglesias.
¿Cuál ha sido la mejor actuación de Cuba en el Clásico Mundial?
Cuba envió un mensaje al mundo en su primera participación en un Clásico Mundial, en 2006, cuando alcanzaron la final del torneo. Fueron derrotados en la instancia decisiva por el primer campeón, la selección de Japón.
¿Cuál será el lineup de Cuba en el Clásico Mundial?
Jugador
Posición
Roel Santos
Jardinero izquierdo
Erisbel Arruebarrena
Campocorto
Yoel Yanqui
Primera base
Alfredo Despaigne
Bateador designado
Yoán Moncada
Tercera base
Yoelkis Guibert
Jardinero central
Leonel Moas
Jardinero derecho
Andrys Pérez
Receptor
Yiddi Cappe
Segunda base
¿Cuál será la rotación de Cuba en el Clásico Mundial?
Lanzador
Liván Moinelo
Zurdo
Yariel Rodríguez
Derecho
Julio Robaina
Zurdo
Yoan López
Derecho
¿Cuál es el grupo de Cuba en el Clásico Mundial?
Los cubanos forman parte del Grupo A, que tendrá como sede el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico y que comparten con
- Puerto Rico
- Panamá
- Colombia
- Canadá
¿Cómo ver los juegos de Cuba en vivo, TV y streaming?
Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Cuba y otros países le pertenecen a FOX Sports y también puede verse por TeleRebelde. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.
Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.