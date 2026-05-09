Anthony Volpe rompe el silencio tras su democión a las menores por los Yankees

Ya pasó una semana desde que los New York Yankees decidiera que su campocorto para el resto de la temporada de MLB 2026 será, salvo problemas de salud, José Caballero, resolución que dejó a Anthony Volpe en Triple A.

En principio el plan en el Bronx era que Volpe recuperara la posición tan pronto terminara su asignación de rehabilitación por una cirugía en el hombro izquierdo que tuvo en octubre. Pero el desempeño de Caballero le hizo ganarse el puesto, y aunque había indicios de que seguirían ese camino, no dejó de causar revuelo.

El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, explicó la situación. Dijo que esperaban que Volpe fuera el campocorto titular a su regreso pero el buen juego del panameño los llevó a tomar una decisión que el ejecutivo admitió que fue “difícil”.

Anthony Volpe has few answers about his murky Yankees future after option decision https://t.co/33gNrE2J2r pic.twitter.com/xJnatkkZjk — New York Post (@nypost) May 5, 2026

“Bueno, como en todo, nos pagan para tomar decisiones muy difíciles”, dijo Cashman al New York Post. “Creo que el equipo de los Yankees de este año es mucho más completo, tenemos muchas más opciones, y Caballero ha destacado por su juego. Así que, de alguna manera, tuvimos que respetar eso, nos tomó un poco por sorpresa”.

“No fue nada que Anthony Volpe estuviera haciendo mal; fue lo que Caballero estaba haciendo bien lo que llevó a esa decisión. Así que estén atentos, es un año largo. Estamos emocionados de tener a Anthony Volpe, estamos emocionados de tener a Cabby, estamos emocionados por todos los diferentes jugadores talentosos que tenemos”, agregó.

¿Qué dijo Anthony Volpe?

No ha habido declaraciones explícitas del torpedero de 25 años de edad. Pero un reportero, Dani Martin, dejó saber en una entrevista con el NY Post que el joven jugador le comentó lo que todos suponen: Volpe está decepcionado por la decisión de los Yankees de dejarlo en las menores.

“Dijo que era su decisión, que no podía oponerse”, según Martin. También le preguntaron si Volpe creía haber jugado lo suficiente como para recuperar su puesto. Martin interpretó que el jugador diría: “Estoy muy decepcionado de que hayan tomado esta decisión”.

¿Qué pasará con Anthony Volpe?

El joven que ganó el Guante de Oro en su temporada de novato en las Grandes Ligas (en 2023), ha sido inconsistente tanto con el madero como en la defensa en los años posteriores, pero nunca estuvo en duda su titularidad hasta ahora que la perdió en manos de Caballero.

Desde Nueva York no han revelado qué sigue en el plan, pero es de esperar que Volpe se mantenga en Triple A, a la espera de una oportunidad para jugar a diario con los Yankees en algún momento de la temporada. Tampoco se puede descartar un cambio, sabiendo que el prospecto número 1 de la franquicia, George Lombard Jr., ha hecho grandes progresos en su desarrollo.

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