Arman oferta de cambio de los New York Yankees a Astros por Isaac Paredes

Los New York Yankees tienen serias aspiraciones de llegar hasta la Serie Mundial en esta temporada de MLB, en la que han dominado su división y son el único equipo con 20 triunfos en la Liga Americana.

Pero queda mucho camino por delante y no pueden confiarse. En la gerencia saben que deben buscar solución a ciertas preocupaciones en la plantilla. No es el pitcheo abridor, y aunque parezca difícil de creer la prioridad de los neoyorquinos es blindar la producción ofensiva.

Ahora mismo tienen encendidos a Aaron Judge y Ben Rice, pero Giancarlo Stanton está en lista de lesionados y hay algo de incertidumbre con su reemplazo, Jasson Domínguez. Lo peor es que la tercera base sigue siendo una fuente de angustia.

En la oficina que dirige Brian Cashman pensaron que se había resuelto con la adquisición vía cambio en 2025 de Ryan McMahon, y a pesar de que ha hecho gala de su buena defensa y le ha dado estabilidad al infield, el jugador que sumaba temporadas de 20 jonrones en Colorado no ha podido batear con consistencia en Nueva York. Por eso hay analistas planteando la posibilidad de que vayan tras Isaac Paredes.

Isaac Paredes inició bien el día. En el primer juego de la doble cartelera conectó tres imparables. pic.twitter.com/mMEVdmJrBs — MLB México (@MLB_Mexico) April 30, 2026

¿Es factible que los Yankees busquen a Isaac Paredes?

El mexicano Isaac Paredes fue un objetivo para los Yankees hace un par de temporadas, pero terminó marchándose vía cambio de Tampa Bay a los Cubs en 2024 y de ahí a los Houston Astros en 2025. Puede jugar en tres de las cuatro posiciones del infield (excepto el campocorto), es un buen bateador y se ha mencionado como el antesalista ideal para Nueva York.

El regreso de Carlos Correa a los Astros, ahora como tercera base, ha hecho que el nombre de Paredes esté en medio de rumores de cambio desde el receso de la temporada. El mal momento de los siderales en esta campaña puede abrir una posibilidad de negociación con el conjunto del Bronx.

¿Qué números tiene Isaac Paredes con Houston?

Paredes está en su séptima temporada en las Grandes Ligas y tiene tres con por lo menos 20 cuadrangulares (su tope son los 31 que dio en 2023, con 98 remolcadas). En Houston su producción ha sido discreta (20 jonrones, 15 dobles y 53 impulsadas en 2025 en un año lleno del lesiones), pero en esta campaña atraviesa un buen momento con el madero y tiene línea de .253/.339/.384, OPS de .723, 3 vuelacercas, 4 dobles y 15 fletadas.

¿Cómo es el contrato de Paredes con los Astros?

Paredes pactó un salario de 9.3 millones de dólares para esta temporada y tiene una opción de club para 2027 por $13.35 millones. La opción podría convertirse en mutua si el mexicano termina en el top 10 de la votación para el MVP.

¿Qué paquete podrían entregar los Yankees por Isaac Paredes?

El analista Thomas Carelli, de Sports Illustrated en inglés, es de los que piensa que los Yankees pueden ir tras el mexicano en busca de darle más poder a la alineación de Aaron Boone.

“Si bien los Yankees pueden disfrutar de la defensa de McMahon, pueden usar el bate para impulsar su carrera hacia la Serie Mundial. Paredes seguramente no será titular todos los días en la tercera base, y eso definitivamente afectará su potencial en el béisbol de fantasía. Sin embargo, si Paredes se uniera a los Yankees y luego demostrara su habilidad de bateo de élite, podría convertirse en una tercera base de élite en el béisbol de fantasía. En este acuerdo, definitivamente es una opción económica”, expuso el analista.

Carelli propone que los Astros entreguen a Paredes a cambio de los lanzadores derechos Brock Selvidge (prospecto 15 de Nueva York, asignado a Doble A aunque se perderá la temporada por una cirugía) y Zach Messinger (26 años y en Triple A) y un utility. Este podría ser el dominicano Amed Rosario.

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