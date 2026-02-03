Aroldis Chapman no cumplió los requisitos para lanzar con Gran Bretaña en el Clásico Mundial

Aroldis Chapman mostró su disposición para lanzar en el Clásico Mundial 2026, representando a Gran Bretaña. Sin embargo, el lanzador nacido en cuba no fue aprobado para actuar con este país porque su documentación no cumplió con los requisitos de elegibilidad, según informó el periodista Chris Cotillo.

Chapman recibió la oferta del equipo británico en junio y planeaba aceptarla. Sin embargo, los documentos que presentó no fueron aceptados por la Federación de este país. El zurdo ya había representado a Cuba en el torneo en 2009, cuando apenas tenía 21 años de edad.

El zurdo es reconocido por una trayectoria impecable en las Grandes Ligas de 17 años, ganando las Series Mundiales de 2016 con los Chicago Cubs y la de 2023 con los Texas Rangers. Tuvo una sólida etapa con los New York Yankees y el año pasado brilló con los Boston Red Sox.

A sus 37 años, Chapman vivió una campaña de ensueño en Boston, logrando asistir al Juego de Estrellas de la MLB tras cuatro años de ausencia. Dejó en la temporada regular una efectividad de 1.17 con 32 salvados en 61.1 episodios.

Con Boston tiene contrato hasta 2027, con un salario 13.000.000 de dólares para cada una de las próximas dos campañas. El veterano quería volver al Clásico Mundial pero con la selección de Gran Bretaña, pero no podrá cumplir ese deseo.

¿Por qué Chapman quería lanzar con Gran Bretaña?

La razón de Chapman de querer jugar con Gran Bretaña es que su abuelo emigró de Jamaica a Cuba cuando todavía el país del reggae era colonia británica. Sin embargo, no se cumplieron los requisitos de nacionalidad esperados.

No lanza con Cuba porque desertó en 2009 durante un torneo que se disputaba en Holanda. Aunque ya hay flexibilidad para que jugadores de la MLB representen a Cuba en el Clásico Mundial, las relaciones con Chapman no son las mejores.

Después de salir de Holanda, pudo firmar un contrato en 2010 como agente libre con los Cincinnati Reds, donde comenzó su carrera con su recta de más de 100 millas por hora. El Clásico de 2009 fue la vitrina perfecta para que el mundo de la MLB conociera todo su talento.

La selección de Gran Bretaña estará en su segundo Clásico Mundial, después de haber participado en la edición de 2023, en la que terminaron con marca de 1 y 3. Tener a uno de los mejores cerradores del beisbol era importante, pero no se cumplieron los requisitos necesarios.

