Las grandes polémicas y escándalos de la historia del Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Beisbol es un torneo emocionante, ya que reúne a los mejores jugadores de las Grandes Ligas con el uniforme de sus selecciones nacionales. Sin embargo, como todo gran evento deportivo, ha tenido momentos polémicos e incluso escándalos, desde su creación en 2006.

El evento se propuso en 2005, gracias a una reunión del ex comisionado Bud Selig con la Asociación de Peloteros, que determinaron que se necesitaba un torneo de selecciones, tomando en cuenta que el beisbol no estaba siendo considerado como un deporte olímpico.

Desde decisiones arbitrales polémicas hasta deserciones de jugadores en pleno torneo, el Clásico Mundial ha sido emocionante no solo por sus grandes jugadas y hazañas, sino también por lo que ha sucedido fuera del campo.

A continuación, repasamos cinco situaciones polémicas que han sucedido en el Clásico Mundial.

1. Deserciones de jugadores de Cuba

Prieto desertó de Cuba durante el Clásico Mundial de 2023 | Mary DeCicco/GettyImages

A lo largo de las cinco ediciones del Clásico Mundial, Cuba ha sido una de las selecciones más polémicas por tratarse de un país con una difícil situación política. Varios jugadores han desertado en pleno torneo, abandonando a su selección y buscando oportunidades en otras latitudes. Pasó recientemente con Iván Prieto en el Clásico Mundial de 2023 y anteriormente también ocurrió con Yoenis Cespedes. Hay jugadores cubanos de Grandes Ligas como Aroldis Chapman, Yasiel Puig y José Abreu que no han podido representar a su selección.

2. El bolazo en el partido entre Canadá y México

Es considerado como uno de los partidos más polémicos en la joven historia del Clásico Mundial. En 2013, la selección canadiense ganaba por una gran ventaja en Phoenix, Arizona, donde se armó la primera y única pelea del torneo. Con la pizarra 9 carreras por 3 a favor de los norteamericanos, el receptor Chris Robinson hizo un toque de bola que le permitió llegar a salvo a la inicial. A esto respondió el lanzador Arnold León, golpeando al bateador René Tosini después de dos lanzamientos fallidos lo que desató una gran batalla.

3. El test positivo de Freddy García

García participó con Venezuela en el Clásico de 2006 | Doug Benc/GettyImages

Como en todo torneo importante del deporte mundial, los organizadores realizan pruebas para evitar que los jugadores utilicen sustancias que puedan significar una ventaja con los rivales. Aunque en este caso no era una sustancia para mejorar el rendimiento, en 2006 Freddy García, lanzador de Venezuela y estrella de Grandes Ligas, salió positivo en un test de marihuana, algo que generó controversia. El lanzador de Corea del Sur, Myung Hwan Park, fue descalificado por dar positivo en una sustancia prohibida en ese mismo evento.

4. Grandes estrellas ausentes

Clayton Kershaw no participó en la edición de 2017 por pedimento de los Dodgers | Rob Tringali/GettyImages

Este es quizás el lunar más grande que tiene el Clásico Mundial a lo largo de su historia. Al ser un evento de MLB, los equipos han tenido la potestad de evitar que sus estrellas participen en el torneo, alegando que no están bien de salud para jugar con sus selecciones o que necesitan descansar pensando en la temporada. Esto ha generado controversia ya que hay conflictos de intereses en ese sentido.

5. Restricciones de pitcheo

Yadier Molina fungió como manager de Puerto Rico en el 2023 | Rob Tringali/GettyImages

Para cuidar la salud de los lanzadores, el Clásico Mundial tiene un reglamento específico para los lanzadores, algo que ha sido abiertamente criticado porque va en contra de la naturalidad del deporte. El conteo de lanzamientos y los días obligatorios de descanso han sido un dolor de cabeza para los managers que han estado en el Clásico Mundial. Tener que retirar a un gran lanzador en un momento crucial por un conteo de pitcheo es algo que parece absurdo para cualquier aficionado.