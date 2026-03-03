Así fue el debut de Framber Valdez en la pretemporada con los Detroit Tigers

Framber Valdez está listo para asumir un rol importante en la rotación de los Detroit Tigers en la campaña 2026 de la MLB. Ya no tendrá que lidiar con la presión de ser el número uno en la rotación, ante la presencia de Tarik Skubal, pero su experiencia será importante en el cuerpo de iniciadores del manager A. J. Hinch.

El dominicano fue uno de los últimos en firmar con los Tigers en esta temporada muerta y apenas este lunes tuvo su primera salida del Spring Training, dejando buenas sensaciones, mostrando control sobre sus enviós y potencia en su recta.

El zurdo lanzó tres innings, enfrentó a 12 bateadores y ponchó a tres, en el compromiso que terminó en triunfo 5 carreras por 2 para los Atlanta Braves sobre los Tigers. En su lapso en el monticulo, el ex lanzador de los Astros permitió 2 hits.

Valdez, de 32 años de edad, se hizo un nombre en las Grandes Ligas con los Astros, donde lanzó por ocho temporadas, fue dos veces elegido al Juego de Estrellas y ganó la Serie Mundial de 2022.

Aunque muchos esperaban un contrato más alto para el dominicano, el zurdo tuvo que conformarse con un acuerdo de tres años y 115 millones de dólares para un salario promedio de $38.3 millones. Sin embargo, el lanzador quería ir a un equipo contendor y eso serán los Tigers en 2026.

Valdez viajará con la delegación de 35 jugadores de los Tigers hacia su natal República Dominicana para enfrentar a la selección de su país en dos compromisos amistosos previos al Clásico Mundial, en el Estadios Quisqueya Juan Marichal.

Los enfrentamientos serán este martes y miércoles y servirán para que el manager Albert Pujols haga los últimos ajustes antes de enfrentar el viernes a Nicaragua en el inicio del torneo.

¿Cuáles fueron los números de Framber Valdez con los Houston Astros?

Valdez tuvo una carrera de ensueño con Houston, consiguiendo estar cuatro veces en el top 19 de la votación para el Cy Young de la Liga Americana. En 2025 igualó un tope personal con 31 aperturas. dejó efectividad de 3.66, lanzó dos juegos completos y sumó 187 ponches por 67 boletos. Su mejor marca de abanicados son los 200 de la temporada 2023.

En total, en Houston deja una efectividad de 3.36, balance de 81-52 en 188 juegos, con 1.053 ponches y 389 bases por bolas en 1080.2 innings lanzados.

