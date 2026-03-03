El número de pitcheos que hará Tarik Skubal en su única apertura con Estados Unidos en el Clásico Mundial

Es un hecho que Tarik Skubal realizará una sola apertura en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con Estados Unidos, la cual será este sábado contra Gran Bretaña en el Daikin Park de Houston.

El zurdo de 29 años, quien viene de ser ganador consecutivo del premio Cy Young en la Americana, no espera que su presencia vaya más allá de ese cotejo inicial, aunque la semana pasado dejó caer una leve esperanza en caso de que su selección llegue a semifinales o a la gran final.

Por otro lado, el periodista Bob Nightengale reveló que en la planificación de la selección estadounidense se contempla que Skubal permanezca en la lomita por alrededor de 55 lanzamientos contra los británicos antes de retirarse para reincorporarse a los Entrenamientos Primaverales con Detroit Tigers, recordando que la venidera zafra de MLB será vital para el monticulista ya que probará la agencia libre en noviembre, siempre que no acuerde una extensión en los próximos meses.

Tarik Skubal is scheduled to throw 55 pitches against Great Britain in the World Baseball Classic and then return back to Detroit Tigers Spring Training, per @BNightengale pic.twitter.com/UKYpjTxbTR — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 2, 2026

Vale acotar que ese tope de lanzamientos representa una fracción de lo que el jerárquico siniestro puede ofrecer en un juego típico de Grandes Ligas, donde habitualmente supera los 90 envíos y domina desde la primera entrada. Precisamente, en mayo de 2025 el doble All Star demostró su capacidad y eficacia al registrar un juego completo ante los Cleveland Guardians con tan sólo 94 pitcheos en los que totalizó 13 ponches, una de varias actuaciones memorables en sus recientes dos cursos.

La decisión de limitar sus lanzamientos no es casualidad, sino parte de un enfoque estratégico pensado para balancear la contribución al Team USA con su preparación rumbo al estreno de la temporada de MLB. De hecho, Skubal y el cuerpo técnico que encabeza Mark DeRosa han coordinado con los coaches de Detroit para asegurarse de que la participación del as en el Clásico no comprometa su calendario ni su estado físico para el Opening Day.

Este tipo de restricciones no es única en el torneo, recordando que el mismo impone topes de pitcheos en la primera fase, con un máximo de 65 antes de que se otorguen los días de descanso obligatorio en los lanzadores.

Aunque apenas realizará una salida, la presencia de Tarik Skubal en el roster de Estados Unidos es, sin dudas, valiosa para la moral y profundidad de una escuadra llamada a trascender a fin de intentar conseguir el segundo cetro universal en la historia, tras el de 2017.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol