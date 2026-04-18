Así fue la primera apertura de rehabilitación de Gerrit Cole en Doble A de los Yankees

Gerrit Cole está cerca de subirse al montículo del Yankee Stadium otra vez. El otrora ganador del Cy Young realizó una apertura en las menores este viernes, como parte del proceso de recuperación tras la cirugía Tommy John a la que se sometió el año pasado.

Aunque no tuvo una buena salida, se espera que su brazo tome cada vez más fuerza y la ubicación de sus pitcheos sea la adecuada, antes de dar el salto a las Grandes Ligas. El diestro permitió tres carreras en 4 entradas y un tercio el viernes por la noche en Doble A.

Cole lanzó 36 de sus 44 pitcheos para strikes, ante la sucursal de los Philadelphia Phillies. Permitió tres hits, incluido un jonrón de dos carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a tres.

"Estoy emocionado por él", dijo el manager de Nueva York, Aaron Boone, horas antes del juego contra los Kansas City Royals. "Es otro buen paso en su camino y esperamos que todo salga bien para iniciar ese proceso".

Los aficionados que asistieron al encuentro del Somerset vieron a varios jugadores con estatus de Grandes Ligas, ya que también actuó Anthony Volpe. El campocorto se fue de 2-1 con un sencillo, una base por bolas, dos carreras anotadas y una base robada y ya parece estar listo para regresar a la acción del equipo grande.

Cole todavía tiene que terminar el proceso al que ha sido sometido para tener buen control en su brazo. El manager de los Yankees dijo esta semana que tendrán paciencia.

"Creo que lo llevaremos a un nivel más alto inicialmente, pero es un paso a la vez", explicó el manager Aaron Boone el jueves. "Esperamos que empiece el viernes y a partir de ahí lo iremos preparando. Incluso, cuando regrese con nosotros, probablemente seremos prudentes con él, pero seguramente lo llevaremos a un nivel más alto inicialmente".

De 35 años de edad, Cole solo pudo lanzar 95.0 entradas en la campaña 2024, dejando marca de 8-5 con 3.41 de efectividad.

Los Yankees también esperan por Carlos Rodón, quien tenía previsto una sesión de bullpen en vivo este sábado, de unos 45 lanzamientos. El zurdo se sometió a una cirugía en el codo en el mes de octubre del año pasado.

Con Cole, Rodón y Volpe, los Yankees esperan poder pelear por el campeonato y volver a una Serie Mundial.

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