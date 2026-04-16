¿Qué jugador de los Yankees perderá su puesto cuando regrese Gerrit Cole?

El mal momento de los New York Yankees, que tienen siete derrotas en sus últimos 10 juegos, también ha impactado a su rotación de abridores. Pasaron de ser los mejores de MLB a tener la quinta mejor efectividad colectiva con 3.12.

Eso está lejos de evidenciar una crisis, pero desde luego que en Nueva York celebran los avances de dos de las piezas clave de este departamento que comenzaron el año en lista de lesionados y que trabajan para incorporarse al equipo de Aaron Boone.

Uno de ellos es Gerrit Cole, que tuvo una cirugía Tommy John en 2025 y que el domingo lanzó 3.0 innings e hizo 42 pitcheos en una práctica de bateo en vivo en el Hudson Valley, la sucursal de Clase A Alta. Boone había adelantado que lanzaría de nuevo el viernes, con cuatro días de descanso normales, y que definirían qué tipo de trabajo haría.

Este miércoles se supo que el derecho de 35 años de edad realizó su sesión de práctica habitual antes del partido del miércoles y que el equipo decidió que lanzará en el partido del viernes en Somerset.

Yankees will determine over the next couple of days if Gerrit Cole’s next move will be a rehab start, Boone says — Brendan Kuty 🧟‍♂️ (@BrendanKutyNJ) April 13, 2026

¿Cuándo está programado el regreso de Gerrit Cole?

El veterano que ganó el Cy Young en 2023 se perdió toda la campaña pasada por la cirugía que tuvo en marzo. Ha estado progresando sin novedades desde que regresó al montículo en Spring Training, cuando abrió dos juegos, con 2.2 entradas lanzadas y 36 lanzamientos.

Su fecha de regreso no es inmediata: está estipulada para entre finales de mayo y comienzos de junio. Y cuando eso suceda, habrá algunos movimientos en la plantilla del manager Aaron Boone.

¿Qué jugador le cederá su puesto a Gerrit Cole en el roster de Yankees?

Unas semanas antes que Gerrit Cole será incorporado el zurdo Carlos Rodón, lo que dará algunas luces sobre el camino que tomará el cuerpo técnico de los Yankees. Con Rodón y Cole reinstalados en la rotación, hay tres lanzadores peleando por un solo lugar entre los abridores titulares, asumiendo que Max Fried y Cam Schlittler son inamovibles por sus buenos números.

Boone y su equipo tendrán que decidir quién se queda en la rotación entre los derechos Will Warren y Luis Gil y el zurdo Ryan Weathers. Viendo los números, Warren luce con más posibilidades de quedarse con su efectividad de 2.45 y 20 ponches por 6 boletos en 18.1 innings distribuidos en cuatro aperturas.

Pero no es lo único en lo que deben pensar en el Bronx. También hay que resolver quién saldrá del roster para ceder su lugar a Cole. Hay varios candidatos. En teoría, el próximo en salir será Randal Grichuk, lo que deja vulnerables a Amed Rosario e incluso a J.C. Escarra, porque Ben Rice puede ser el respaldo de Austin Wells si es necesario.

Otra posibilidad es que Gil sea enviado a las menores (o cambiado a otra organización) o que saquen a alguno de los relevistas.

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