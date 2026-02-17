Astros deciden regresar a José Altuve a la segunda base en la temporada de 2026

El experimento de José Altuve como jardinero izquierdo duró apenas una temporada. El venezolano volverá a ser el segunda base de todos los días del manager Joe Espada en los Houston Astros, algo que le ayudará a enfocarse más en su ofensiva.

Altuve disputó 66 compromisos en 2025 como segunda base, 49 como bateador designado y 47 como jardinero izquierdo. En total cometió seis errores, cuatro en el infield y dos en los jardines.

El manager del equipo, Espada, le dijo a los medios de comunicación que cubren el Spring Training de los Astros que Altuve jugará como segunda base en la temporada 2026. No tendrá cambios de posición como el año pasado y se mantendrá en el lugar en el que tanto ha brillado en su carrera.

"José Altuve se ve muy bien. Cada vez que viene a campo de entrenamiento, que es el 16 de su carrera, es impresionante. Siempre viene con buena salud y con buena actitud mental. El plan ahora mismo es mantenerlo en la segunda base y se está preparando para actuar en la mayor parte de los juegos en esa posición", dijo Espada al periodista Daniel Álvarez.

Altuve, de 35 años de edad, viene de una buena campaña en el plano ofensivo, con promedios de .265/.329/.442, 24 dobles, 26 jonrones, 10 bases robadas y 77 carreras remolcadas en el 2025.

A pesar de que quería estar en el Clásico Mundial con Venezuela, el infielder no pudo conseguir la póliza de seguro y decidió no participar. Lamentó no representar a su país como lo hizo en 2017 y 2023, aunque recalcó que quiere estar presente.

"Compré algunas entradas porque pensé que iba a jugar, para mi familia. Quizás las use", dijo Altuve esta semana en el campo de entrenamiento de los Astros.

Cabe recordar que el venezolano se lesionó en el partido de cuartos de final del torneo de selecciones pasado en 2023 contra Estados Unidos. Esa lesión le hizo perderse 43 encuentros de temporada regular, en lo que significó una baja sensible para Houston en su momento.

El veterano es una leyenda de la organización y estará hasta 2029 con la divisa, después de firmar un contrato de 5 años y 125 millones de dólares. Tiene números para pensar en una candidatura para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown, pero todo dependerá de si puede mantenerse saludable.

Más noticias sobre MLB