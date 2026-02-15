José Altuve anuncia que irá a apoyar a Venezuela en el Clásico Mundial 2026

José Altuve será uno de los fanáticos más acérrimos de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, al cual no podrá asistir por no contar con el seguro a su salario de 2026 y la negativa de los Houston Astros de apoyarlo en su afán de representar a su país.

Por ello, el venezolano, en el marco de los entrenamientos primaverales de los siderales, dijo que planea ir a ver los partidos de Venezuela en Miami, dependiendo del calendario de entrenamientos de primavera de los Astros. "Compré algunas entradas porque pensé que iba a jugar, para mi familia. Quizás las use", dijo Altuve.

Cabe recordar que Altuve firmó un contrato de 5 años y 125 millones de dólares que lo atará al equipo hasta 2029. En 2026 ganará 33 millones de dólares y viendo la lesión que sufrió en el Clásico Mundial de 2023, los Astros no quisieron correr el riesgo.

La fractura en el pulgar derecho que sufrió en la justa de 2023 lo hizo perderse 43 partidos de la campaña regular, algo que no olvidan en Houston. Regresó a mediados de mayo de 2023 y registró una línea ofensiva de .311/.393/.522 con 17 jonrones y 51 carreras impulsadas en 90 partidos.

Jose Altuve, who did not get insurance to play in the WBC, said he plans to go watch Team Venezuela's games in Miami, contingent on the Astros' spring training schedule.



"I bought some tickets because I thought I was playing, for my family. I might just use them," Altuve said. — Chandler Rome (@Chandler_Rome) February 14, 2026

Por si esto fuera poco, Altuve estuvo lidiando con molestias en el pie derecho durante las últimas dos semanas de la temporada regular de 2025, siendo obligado a pasar por el quirófano.

“Si tuviera la oportunidad me gustaría ir. Ya firmé todos los papeles diciendo que estoy dispuesto a jugar, como lo hice en los dos últimos Clásicos. Siempre es un honor representar a mi país, jugué el último y el anterior, y estoy tratando de hacerlo este también, pero no sé que pase detrás de la escena. Así que espero que todo se aclare y pueda ir”, dijo Altuve en el FanFest de los Astros antes de saber que no iba a poder ponerse la camiseta vinotinto.

Altuve se puso por primera vez la camiseta de Venezuela en el Clásico Mundial de 2017, en el cual participó en los siete partidos del equipo, dejando una línea ofensiva de .259 / .286 / .259. En el segundo Clásico sufrió al mencionada fractura, por lo que ahora tendrá que apoyar a sus compañeros desde las gradas en Miami.

Venezuela comenzará la fase de grupos del Clásico el 6 de marzo frente a Países Bajos, seguido de encuentros contra Israel, Nicaragua y República Dominicana.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol