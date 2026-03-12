El bat flip de Fernando Tatís Jr. tras su jonrón ante Venezuela en el Clásico Mundial

Venezuela parecía reaccionar en la parte baja de la tercera entrada cuando, iniciando la cuarta, Fernando Tatís Jr. frenó en seco a dicha selección sudamericana, con un enorme jonrón de tres rayitas que dio ventaja parcial a República Dominicana de 7x3, en la última jornada de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Con Austin Wells corriendo en tercera y Geraldo Perdomo en primera con dos outs, el jardinero de los San Diego Padres enganchó un envío quebrado de 86 millas por hora del relevista de Colorado Rockies, Antonio Senzatela, para depositarla en la grada izquierda del IoanDepot park de Miami a 394 pies de distancia y con una velocidad de salida de su bate de 105.3 millas. Además, dicha conexión fue celebrada de forma electrizante por El Niño, quien realizó su tradicional bat flip y festejó con sus compañeros.

Quisqueyanos y venezolanos arribaban el duelo de este miércoles con foja perfecta en tres desafíos y ya clasificados a los cuartos de final del WBC, pero con el objetivo de sumar la victoria para quedarse con la cima del Grupo D y evitar a Japón en la siguiente fase. De hecho, el ganador chocará versus Corea del Sur, mientras que quien caiga sí rivalizará contra la selección que lidera en el terreno Shohei Ohtani.

¿Qué significa para Tatís Jr. jugar con República Dominicana el Clásico Mundial?

"Jugar con República Dominicana significa un mundo para mí. Realmente me siento bendecido por ser de esa pequeña isla", dijo Tatís Jr. al periodista Sammy Levitt.

"No jugar en el Clásico me dolió más que la suspensión... No poder representar a Dominicana era algo que desde niño siempre había estado soñando. Es como una daga directo al corazón", acotó el estelar pelotero a la prensa, al saber que no defendería a su nación en 2023.

Tatís Jr. viene de una temporada en las Grandes Ligas en la que dejó promedios ofensivos de .268/.368/.446 con 27 dobles, 2 triples, 25 cuadrangulares, 71 carreras remolcadas y 32 bases robadas, llegando octavo en las votaciones al MVP de la Nacional y ganando un Guante de Oro y la invitación al Juego de Estrellas.

Con respecto a las aspiraciones y los rivales de Quisqueya, el joven guardabosques enfatizó que no le teme a nadie, pues el talento con el que cuenta el manager Albert Pujols hace del equipo uno de los favoritos al título.

"Estamos demasiado contentos. Jugar por nuestra República Dominicana es algo que el país se merecía hace tiempo", comentó en semanas pasadas.

