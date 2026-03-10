3 factores clave para el juego República Dominicana vs. Venezuela del Clásico Mundial

El duelo que sostendrán este miércoles República Dominicana y Venezuela no sólo definirá al líder del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, también servirá de factor estratégico en el torneo: evitar a Japón, actual campeón, en los cuartos de final.

Con ambas selecciones invictas en la fase inicial , gracias a foja de 3-0, y ya clasificadas a la etapa de las mejores ocho, este clásico caribeño es para muchos una final adelantada. Se trata del choque entre los dos principales exportadores de talento foráneo a MLB, incluyendo la presencia de auténticas luminarias de la elitista competición por cada nación.

Más que el orgullo latinoamericano, está en juego evitar el cruce frente a uno de los grandes rivales del torneo, a fin de mantener intacto el sueño de conquistar el Clásico Mundial.

De ese modo y al margen de que también se vieron las caras en la edición de 2023 (victoria para Venezuela), hay tres factores clave que pueden decantar el desafío para quisqueyanos o sudamericanos.

1. Las explosivas ofensivas

Las dos selecciones cuentan con bateadores elitistas capaces de cambiar el rumbo de un juego con un sólo swing. No en vano, Dominicana ha mostrado un ataque explosivo en la fase de grupos, al punto de totalizar 34 carreras en apenas tres encuentros, liderando también la contienda en jonrones (9), empujadas (33), OBP (.448) y OPS (1.180), junto a notables .318 de average colectivo y .692 de slugging. Mientras tanto, los maderos de Venezuela tampoco se quedan atrás, ya que se unen para .297 de average y .365 en porcentaje de embasado, con cinco vuelacercas y 21 remolques. Con Fernando Tatís Jr., Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero, Juan Soto y Manny Machado, entre otros, de un lado, y Ronald Acuña Jr., Luis Arráez y Eugenio Suárez, en la acera de enfrente, el equipo que logre aprovechar mejor sus oportunidades con corredores en circulación tendrá una ventaja enorme, considerando, de igual forma, que ninguno de los dos abridores, Sandy Alcántara por los centroamericanos, y Eduardo Rodríguez, en la escuadra sudamericana, son garantías de eficacia actualmente.

2. El bullpen

Daniel Palencia es el cerrador de Venezuela en este Clásico Mundial | Jim Rassol-Imagn Images

Los cuerpos de relevos de los mencionados países han lucido intraficables a lo largo de la fase de grupos, tanto que los apagafuegos del manager Albert Pujols no han cedido anotaciones en 14.2 actos, a la vez que los de su colega Omar López sólo han permitido dos rayitas en 18.0 episodios de labor. Por consiguiente, partiendo de la base que, sobre el papel, los cañoneros merengueros y llaneros deberían maltratar a los iniciadores, E-Rod y Alcántara, es factible que el bullpen se antoje como elemento preponderante para decidir el rumbo de este cotejo.

3. La defensa

El venezolano Andrés Giménez es uno de los grandes infielders defensivos de este Clásico Mundial | Sam Navarro-Imagn Images

En choques entre potencias de la pelota caribeña y universal, la solidez defensiva suele ser determinante. Es que una jugada mal ejecutada o no anticipada, puede decantar la balanza hacia el otro combinado. En consecuencia, los Guantes de Oro de Julio Rodríguez y Tatís Jr. en las praderas, sumando a Manny Machado y Geraldo Perdomo en el cuadro interior deben respaldar la labor de los monticulistas de República Dominicana. Situación similar a las excelsas defensas de Acuña Jr. y Wilyer Abreu en los jardines de Venezuela, y Andrés Giménez o Wilfredo Tovar (si acciona de titular) alrededor de la segunda, sin olvidar a Salvador Pérez o William Contreras detrás del plato.

