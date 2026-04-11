Bate de la estatua de Ichiro Suzuki se rompe en su inauguración en el T-Mobile Park de Seattle

La inauguración de la estatua de Ichiro Suzuki en el T-Mobile Park tuvo un momento inesperado que rápidamente se volvió anecdótico. Durante el acto celebrado el viernes a las afueras del estadio de los Seattle Mariners, un desperfecto en la estructura provocó que el bate de la figura de bronce del japonés se desprendiera justo cuando se retiraba la lona que la cubría.

El incidente ocurrió mientras el narrador Rick Rizzs animaba al público a realizar una cuenta regresiva en honor al número 51, dorsal emblemático del ex jardinero nipón y recientemente retirado por la franquicia. Al caer la tela, el bate se soltó con un sonido seco, coincidiendo con la salida del confeti y la música festiva, lo que generó sorpresa entre los asistentes.

La estatua que retrata a Ichiro en su característica postura en el plato quedó momentáneamente incompleta ante el público. Sin embargo, lejos de incomodarse, el homenajeado reaccionó con humor; de hecho, bromeó a través de su intérprete, señalando al legendario cerrador de los New York Yankees, Mariano Rivera, como el responsable simbólico del percance, en alusión a sus históricos enfrentamientos en MLB. "No pensé que Mariano fuera a aparecerse por aquí y a romper el bate".

Pese al contratiempo, la organización del estado de Washington actuó con rapidez y logró reinstalar el bate en su posición original poco después del incidente, dejando la estatua en condiciones óptimas para su exhibición permanente en las afueras del T-Mobile Park. Seattle también aprovechó la situación para interactuar con los aficionados en redes sociales, anunciando en tono humorístico una supuesta modificación del diseño de un muñeco conmemorativo tipo bobblehead, que incluiría el detalle del bate roto.

Asimismo, dicha ceremonia contó con la presencia de dos leyendas de los Mariners, Ken Griffey Jr. y Edgar Martínez, quienes acompañaron a Suzuki al momento de descubrir la escultura. Los tres forman parte del selecto grupo de jugadores cuyos números han sido retirados por el conjunto navegante.

El reconocimiento llega en un momento especial para Ichiro, recientemente exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, siendo el primer pelotero nacido en Japón en alcanzar ese honor, con un respaldo casi unánime de los votantes. Hay que recordar que el seleccionado a 10 All-Star de MLB

accionó durante 14 campañas con Seattle, promediando allí .321 de average y .365 de OBP, aunado a coleccionar dos coronas de bateo, tres Bates de Plata, 10 Guantes de Oro y el MVP de la Americana, igual que el Novato del Año, ambos en 2001.

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