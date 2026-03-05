Benjamín Gil persigue récord histórico de Tony Peña en el Clásico Mundial de Béisbol

México estuvo cerca de lograr lo inimaginable en el Clásico Mundial 2023, quedando a solo unos outs de derrotar a Japón en las semifinales del evento. El torneo fue mágico para el combinado azteca, ya que derrotaron a Estados Unidos en la primera ronda.

Todas esas hazañas las hicieron bajo la dirección de Benjamín Gil, quien repetirá como estratega del conjunto mexicano y está a las puertas de poner su nombre en el libro de récords del béisbol.

Solo Tony Peña ha sido capaz de ganar una liga invernal, la Serie del Caribe y el Clásico Mundial. El dominicano lo consiguió entre 1998 y 2013, destacando que sus títulos internacionales fueron obtenidos de forma invicta. Ahora, el manager mexicano busca unirse a este selecto club histórico.

Gil viene de ganar la Liga Arco de México con los Charros de Jalisco y también conquistó la Serie del Caribe que organizaron en Guadalajara. Con prácticamente la misma base del Clásico anterior, México tiene un equipo que puede sorprender.

La selección mexicana es parte del Grupo B, que comparten con a Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Brasil. Todo parece indicar que pueden obtener un puesto a la segunda ronda y que pelearán con la selección estadounidense por el primer lugar del grupo.

Los dos primeros de este grupo avanzarán a los cuartos de final y se emparejarán con el Grupo A, que tiene a Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia y Panamá. El camino a la final no parece imposible, ya que hay llaves más complicadas, como la de Asia con Japón y Corea del Sur o la que se disputará en Miami con República Dominicana y Venezuela.

Gil es optimista con México en el Clásico Mundial 2026

Gil es un manager muy cercano a sus peloteros, que se gana la confianza de sus dirigidos y que consigue obtener el mejor rendimiento de cada uno de ellos.

"Quizás no somos la potencia en el beisbol, pero sí tenemos con qué, no nada más para aspirar, sí tenemos con qué ganar”, expresó Gil en días recientes durante la concentración del equipo.

“Nos quedamos a 3 outs; de haber sacado los tres outs en la novena entrada contra Japón, hubiéramos enfrentado a un equipo al que anteriormente ya le habíamos ganado (Estados Unidos). El resultado que iba a ser, no lo sabemos, pero nos hace creer que teníamos posibilidades de ganar”, recordó el estratega.

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol