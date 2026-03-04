¿Contra qué equipos puede jugar México en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol?

México es, según los pronósticos de las apuestas, el quinto equipo en el ranking de favoritos para el Clásico Mundial 2026. Dirigidos por el experimentado Benjamín Gil, el equipo apunta a avanzar a la segunda ronda, aunque tendrá un duro rival en su intención de ubicarse en el primer lugar de su grupo.

Ubicados en el Grupo B, México disputará la primera fase en el Daikin Park de Houston, Texas, donde se medirá a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Aunque no parece un emparejamiento complicado, Italia puede intentar amargarle la fiesta a los aztecas.

Estados Unidos es el gran favorito, no solo del grupo, sino de todo el torneo. Cuentan con quizás el mejor equipo de la historia de este país, con lanzadores como Paul Skenes y Tarik Skubal, ahora mismo los dos mejores abridores de las Grandes Ligas, y en la ofensiva tienen a Aaron Judge, para muchos el mejor bateador del juego.

México se apoyará en un equipo balanceado, con buen pitcheo relevo y con jugadores de Grandes Ligas que reforzarán la ofensiva. Jonathan Aranda, Randy Arozarena, Jarren Duran y compañía buscarán traer las carreras del equipo mexicano.

Los dos primeros de este grupo avanzarán a los cuartos de final y se emparejarán con el Grupo A, que tiene a Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia y Panamá.

¿Contra qué equipos puede jugar México en los cuartos de final si es primero de grupo?

Suponiendo que Estados Unidos caiga contra México y que los aztecas se lleven el grupo, se estarían midiendo con el segundo del Grupo A, que podría ser cualquier selección de esa llave, ya que en ese grupo no hay un claro favorito.

Claro que Puerto Rico es el llamado a avanzar en el primer lugar, pero las ausencias de Carlos Correa, Javier Báez, Enrique Hernández y Francisco Lindor no colocan en la mejor situación al equipo dirigido por Yadier Molina.

Canadá es el segundo equipo favorito en ese grupo, que podría ser el rival de México si se logran llevar el grupo. Estos encuentros de cuartos de final se jugarán en el Daikin Park de Houston, donde México seguramente tendrá un gran apoyo del público.

¿Contra qué equipos puede jugar México en los cuartos de final si es segundo de grupo?

Es el escenario más factible de todos. Estados Unidos debe ganar su grupo y México debe luchar por el segundo lugar. Si así sucede, los mexicanos se estarían enfrentando con Puerto Rico en los cuartos de final del evento.

Lo importante es que México puede aprovechar las ausencias de Puerto Rico y capitalizarlas. Emparejarse con este grupo fue mucho mejor que enfrentar a países como Japón, Corea del Sur, República Dominicana o Venezuela, que en el papel son más fuertes que la diezmada escuadra boricua.

Este compromiso también se jugaría en Houston, en la casa de los Astros. En esta ciudad hay una gran cantidad de presencia de fanáticos mexicanos.

El roster completo de México en el Clásico Mundial 2026

Manager: Benjamín Gil.

Receptores: Alejandro Kirk, Alexis Wilson.

Infielders: Jonathan Aranda, Noel Diaz, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Tellez, Luis Urias.

Outfielders: Randy Arozarena, Jarren Duran, Julian Ornelas, Alejandro Osuna, Alek Thomas.

Lanzadores: Alexander Armenta, Javier Assad, Brennan Bernardino, Taj Bradley, Alex Carrillo, Jesús Cruz, Daniel Duarte, Robert Garcia, Luis Gastelum, Andrés Muñoz, Samy Natera Jr., Gerardo Reyes, José Urquidy, Victor Vodnik, Taijuan Walker.

