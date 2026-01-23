Boletos para los Dodgers en 2026: Precios y mejores asientos del Dodgers Stadium

Los Angeles Dodgers llegan al 2026 con la barriga llena, tras conquistar la Serie Mundial tanto en 2024 como en 2025, pero a sabiendas de que si quieren construir un legado eterno en MLB tendrán que obtener el tricampeonato.

En efecto, el popular equipo californiano espera convertirse en la gran dinastía del siglo XXI, motivo por el cual asistir a sus encuentros en casa, Dodger Stadium, se antoja atractivo para cualquier visitante de la mediática LA; y no necesariamente seguidores de la entidad azul.

Es que vivir la experiencia de ver a los Dodgers en su propia casa es algo que todo seguidor del béisbol sueña, así que entender cómo funciona la venta de boletos es clave, en especial a la hora de planificar semejante viaje turístico a Hollywood.

¿Cuánto cuestan los boletos para los juegos de los Dodgers en Dodger Stadium?

El precio de las entradas para ver a los Dodgers en casa varía significativamente según la demanda, la ubicación y el rival. De hecho, el sistema de coste de estos tickets es dinámico, ajustándose en tiempo real.

El Top Deck del Dodger Stadium es sinónimo a los tickets más baratos para los encuentros como locales de los Dodgers | Allen J. Schaben/GettyImages

Top Deck o Reserve Level: es la ubicación más alta del recinto; por ende, es desde donde se ve más lejos la acción. Precio: $15-$35 según fecha y hora.

Tribunas: un asiento típico en el nivel medio o a lo largo de las líneas de base suele ser muy demandado. Precio: $50-$120 según fecha y hora.

Premium: asientos cerca del dugout, detrás del home plate o en áreas premium, con precios no apto para todos los bolsillos. Precio: $300-$1.000 según fecha y hora.

Rivalry games (vs. rivales tradicionales o de mercado grande): indistintamente de la ubicación en el estadio, los costes de las entradas durante las visitas a Dodger Stadium de equipos como San Francisco Giants, San Diego Padres, Boston Red Sox, Yankees y New York Mets se duplican respecto a compromisos normales.

¿Qué tipos de boletos están disponibles para los juegos de los Dodgers en Dodger Stadium?

Por otro lado, los Dodgers ofrecen una gama variada de entradas para satisfacer a todos los aficionados, incluyendo a quienes planear disfrutar del béisbol in situ, pero por curiosidad:

Entradas Individuales (Single-Game Tickets): disponibles para cualquier partido de la temporada regular y se venden a través del sitio web oficial de los Dodgers o plataformas autorizadas como Ticketmaster.

Abonos de Temporada (Season Tickets): ideales para los fans más leales, pues garantizan el mismo asiento para todos los juegos de home club e incluyen beneficios adicionales como acceso prioritario a entradas de playoffs.

Paquetes Flexibles: planes de 20 o 40 juegos que permiten seleccionar fechas específicas o elegir paquetes predefinidos (sólo fines de semana y/o Rivalry Games).

Entradas Grupales: descuentos especiales para grupos de 15 personas o más.

También se pueden adquirir paquetes para juegos en el Dodger Stadium | Harry How/GettyImages

Suites de Lujo y Hospitalidad: opciones privadas con catering y servicio premium para eventos corporativos o celebraciones especiales.

¿Cómo conseguir entradas baratas para los juegos de los Dodgers en Dodger Stadium?

Cazar boletos económicos requiere de estrategia, cabeza y flexibilidad, así que, a continuación, se mostrará una guía de recomendaciones para lograr asistir al Dodger Stadium sin pagar mucho dinero:

Comprar temprano en plataformas oficiales del equipo: una de las mejores formas de ahorrar para ver a los azules en su estadio es comprar los boletos con anticipación a través de la web oficial de la organización, que está asociada a MLB.com.

Elegir juegos entre semana: también es recomendable elegir partidos entre semana en Dodger Stadium, debido a que suelen ser más baratos (salvo los Rivalry Games) que los viernes, sábados y domingo.

Comprar en localidades estratégicas: las secciones más altas como el Top Deck (Nivel 4), ofrecen vistas excelentes de todo el campo y son consistentemente las más asequibles.

Paquetes: al igual que muchos equipos, los Dodgers lanzan promociones especiales, en ocasiones, como descuentos para residentes locales, estudiantes o adultos mayores.

Plataformas de reventa autorizada: revisar los canales de reventa confiable en días cercanos al juego a veces da la opción de obtener buenas precios.

