Boston Red Sox anuncia a su tercera base titular para la temporada de 2026

Los Boston Red Sox vieron como Alex Bregman tomó sus maletas y se marchó a los Chicago Cubs, dejando un gran vacío en la tercera almohadilla. El veterano se salió de su contrato para firmar con un nuevo equipo, pero ya se conoce quién ocupará su lugar.

Caleb Durbin iniciará la temporada 2026 de MLB como tercera base titular de los Boston Red Sox, según informó el manager del equipo, Alex Cora. El antesalista fue adquirido antes de la pretemporada en un cambio con los Milwaukee Brewers.

"Me quedaré en la tercera base de ahora en adelante", declaró Durbin a la prensa. "Hasta entonces, supongo que simplemente miraba el tablero y donde estuviera ese día, y la mayoría de las veces estaba en la tercera base, obviamente. Pero (Alex Cora) me dijo que me quedaré en la tercera base por ahora".

Durbin viene de una buena temporada con los Brewers, en la cual dejó promedios de .256/.334/.387 con 11 jonrones, 25 dobles, 53 carreras remolcadas, 18 bases robadas y hasta 30 boletos negociados en 445 turnos al bate.

En las votaciones al Novato del Año fue superado por Cade Horton, de los Chicago Cubs, y Drake Baldwin, de los Atlanta Braves. Horton dejó promedios de .274/.341/.469 con 19 cuadrangulares y 80 carreras impulsadas.

Durbin estaba compitiendo por la posición con Marcelo Mayer. Sin embargo, su rendimiento en los juegos de exhibición han sido clave .

El infielder batea para .394 en 33 turnos, con siete carreras impulsadas y tres bases robadas. Mayer batea .250 en 24 turnos al bate, con un jonrón y dos carreras impulsadas.

"Me encanta la tercera base. Estoy emocionado", dijo Durbin. "Aunque estoy listo donde el equipo me necesite, ésa es la idea. Pero se sienten bien conmigo en la tercera. Obviamente, yo también me siento bien en la tercera. Así que estoy emocionado. Espero quedarme ahí un tiempo".

El guante de Durbin es un elemento clave para que haya ganado la disputa por la posición. Jugó como tercera base en 131 partidos en las Grandes Ligas, de los en 119 fue titular. Acumuló 1060.2 innings en la posición, ejecutó 17 dobleplays y cometió 6 errores en 291 chances defensivas. Su porcentaje de fildeo fue .979.

Los Red Sox tienen un equipo joven pero competitivo, con jugadores de la calidad de Durbin o Roman Anthony, que pueden sorprender a la liga en este 2026.

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