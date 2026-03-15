Brayan Rocchio reforzará a Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol

El infielder venezolano Brayan Rocchio será refuerzo de Italia para las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, según informó el periodista Daniel Álvarez. El jugador de los Cleveland Guardians estaba inscrito en la reserva del conjunto europeo.

Como sucede en este tipo de torneos, la regla indica que si el jugador tiene familiares directos de ascendencia del país, pueden representarlo en el Clásico Mundial y esto ha sucedido mucho con Italia, una selección que ha sorprendido al mundo.

De hecho la selección italiana es dirigida por Francisco Cervelli, nacido en Venezuela, pero con la nacionalidad del país de la bota por su ascendencia. El ex receptor de los New York Yankees representó a Italia también en este torneo.

Rocchio le da una estabilidad importante al cuadro italiano y servirá de respaldo por si Cervelli lo necesita en el duelo de semifinales, que sería ante el ganador del duelo de cuartos de final entre Venezuela y Japón.

El venezolano Rocchio puede jugar varias posiciones del infield y tiene tres temporadas de experiencia en las mayores. Viene de la campaña en la que participó más, con 115 compromisos con los Guardians, con un promedio de .290, 5 jonrones y 44 carreras impulsadas.

Rocchio tiene experiencia de tres temporadas en la MLB | Matt Kartozian-Imagn Images

Cervelli feliz con su proyecto como manager de Italia

Cervelli, de 40 años de edad, se acaba de convertir en el primer manager en conseguir que una selección italiana de béisbol se meta en las semifinales del torneo. En principio, el cuadro europeo no estaba entre los favoritos para avanzar en su grupo.

“Llegué a Italia y estaba un béisbol olvidado, los muchachos sin esperanza. Me costó mucho trabajo convencerlos de que este proyecto era verdadero. Cada vez estamos llevando más personas a dar clínicas. Tenemos que reforzar el cuerpo técnico, llevar tecnología. Vamos poco a poco”, declaró a France24.com.

“El Italian Way no está definido todavía. Queremos hacer un libro de cómo se juega hoy la pelota, de cómo nos caracterizamos nosotros en el campo para dárselo a todo el mundo en Italia, en cada esquina y que sepan que esto no es hoy solamente, que esto es el comienzo de algo muy bonito”, agregó.

Italia venció a Estados Unidos y México para quedarse con el primer lugar de su grupo y se mantiene invicta en el Clásico Mundial tras cinco presentaciones. Pase lo que pase lo logrado por Italia en este torneo ha sido toda una hazaña.

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