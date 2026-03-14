¿Puede Francisco Cervelli ser manager de Venezuela en un futuro Clásico Mundial tras dirigir a Italia?

Todavía están por jugarse los partidos más importantes del Clásico Mundial de Béisbol de 2026, pero si algo es seguro es que, pase lo que pase, Italia se ganó ser recordada como la gran revelación del torneo.

Bajo el mando de Francisco Cervelli, ex receptor de más de una década en MLB con Pittsburgh y los Yankees, entre otros equipos, los italianos destrozaron los pronósticos en el Grupo B: derrotaron a la poderosa escuadra de Estados Unidos y también a México y avanzaron a cuartos de final invictos.

El éxito de la escuadra europea ha hecho que muchas miradas se posen sobre Cervelli, que fue nombrado estratega de esta selección en 2025 y tomó el testigo nada menos que de las manos de Mike Piazza. Muchos le auguran una carrera en MLB en el corto plazo y desde Venezuela se levantan voces que piden verlo al frente de la escuadra vinotinto para la próxima edición del Clásico Mundial.

Italy manager Francisco Cervelli on the impact HOF manager Joe Torre made on him with the Yankees, having his WBC players wear suits to the games:

‘He taught me so much: how to be elegant, respectful and be a Yankee. So that's what I'm trying to do here in Italy. Italy, it's… — Bob Nightengale (@BNightengale) March 12, 2026

De momento, Cervelli está enfocado en su proyecto de desarrollar el béisbol en Italia y feliz de saber que los resultados de este torneo serán un aval importante. “Llegué a Italia y estaba un béisbol olvidado, los muchachos sin esperanza. Me costó mucho trabajo convencerlos de que este proyecto era verdadero. Cada vez estamos llevando más personas a dar clínicas. Tenemos que reforzar el cuerpo técnico, llevar tecnología. Vamos poco a poco”, declaró a France24.com.

“El Italian Way no está definido todavía. Queremos hacer un libro de cómo se juega hoy la pelota, de cómo nos caracterizamos nosotros en el campo para dárselo a todo el mundo en Italia, en cada esquina y que sepan que esto no es hoy solamente, que esto es el comienzo de algo muy bonito”, agregó.

¿Francisco Cervelli puede dirigir a la selección de Venezuela?

Omar López, que es parte del cuerpo técnico de Houston Astros y ha sido el manager de la selección de Venezuela en las ediciones de 2023 y 2026 del Clásico Mundial, ya ha dejado saber que abandonará el cargo de estratega al final del presente torneo.

Eso, y el paso triunfal de Cervelli con Italia, han hecho que su nombre empiece a mencionarse entre los aficionados como posible sucesor de López en el banquillo vinotinto.

Pero, ¿es posible? Cervelli nació en Valencia, Venezuela, y jugó en dos ediciones del Clásico Mundial con el equipo de Italia porque este era el país de su padre, Emanuele. Las reglas del torneo establecen directrices para que un jugador represente a un país que no es donde nació y es obligatorio demostrar la ascendencia. La propia selección italiana tiene en 2026 a sólo dos jugadores nacidos en Italia.

Italy Manager Francisco Cervelli believed! 🇮🇹 pic.twitter.com/WMMNp8zWpc — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 11, 2026

Las reglas tampoco impiden que un pelotero juegue para dos países en ediciones diferentes: Marcus Stroman y Nolan Arenado lo hicieron con Estados Unidos y Puerto Rico.

Nada de esto aplica a los managers. En lo que respecta al cuerpo técnico, no hay impedimentos para dirigir en un país que no es el natal y no hay mejor ejemplo que el de Dusty Baker al mando de la selección de Nicaragua en 2026. Y aunque existiese alguna regulación, Cervelli nació en Venezuela y con eso bastaría para dirigir a su escuadra nacional.

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