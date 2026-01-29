Brian Cashman explica el plan de los Yankees en el mercado de la MLB

Los aficionados de los New York Yankees no están satisfechos con el trabajo de la gerencia del equipo en la temporada muerta. Salvo el cambio que trajo a Ryan Weathers desde los Miami Marlins, la tropa del Bronx no ha tenido grandes adiciones.

Firmar a Cody Bellinger es un punto a favor de la gerencia de Brian Cashman, pero se nota que los Yankees necesitan más refuerzos, sobre todo con los lanzadores que comenzarán el año en lista de lesionados como Gerrit Cole o Clarke Schmidt.

Cashman apareció en una entrevista rechazando la crítica de los fanáticos del equipos, que consideran que la gerencia no se ha movido en el mercado.

"Primero, tenemos buenos jugadores. Es una combinación de jugadores realmente talentosos. No es la misma plantilla que en 2025, yo diferiría ahí", dijo Cashman, según SNY. "Tenemos algunos jugadores que en algún momento regresarán de la lista de lesionados que son jugadores importantes; Gerrit Cole siendo, obviamente, uno de ellos".

Los Yankees le dieron a Bellinger un contrato de 5 años por 162.5 millones de dólares. Parece un movimiento positivo, por lo que demostró el jardinero el año pasado. Sin embargo, el público quiere más de un equipo que necesita competir este año en su división con los Boston Red Sox y los Toronto Blue Jays, los actuales campeones de la Liga Americana.

Cashman cree que en la segunda mitad de campaña, con el grueso de su equipo recuperado de lesiones, mostrarán una cara de lo que realmente puede hacer este equipo, ya que las principales críticas son sobre que este conjunto es el mismo del año pasado.

"Hemos tenido algunas adiciones desde la segunda mitad de 2025 que se familiarizaron con los Yankees, algunas con éxito, algunas con fracasos o éxitos", dijo Cashman. "Pero ahora estarán en condiciones de unirse a nosotros con los pies en la tierra y adaptándose, con un manager también, aprendiendo a utilizar a estos muchachos, dónde encajan, y todo lo demás".

"Así que no estoy de acuerdo en que es el mismo equipo que regresa. Va a haber algunas diferencias. Y la competencia también será diferente. En algunos casos, algunos equipos mejoraron. En otros casos, se podría argumentar que algunos equipos empeoraron un poco. Nuestra división es la mejor del béisbol. Pero en resumen, una serie no va a definir lo que creemos que son nuestras capacidades", añadió el gerente deportivo de los Mulos del Bronx.

