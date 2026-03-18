Bryce Harper felicitó a todos los jugadores de Venezuela por el campeonato del Clásico Mundial

Bryce Harper se mostró como todo un caballero después de la victoria de Venezuela sobre el Team USA en la final del Clásico Mundial de Béisbol. El experimentado inicialista de los Philadelphia Phillies se acercó para felicitar a varios jugadores venezolanos y mostró su respeto y admiración por ellos.

Venezuela conquistó por primera vez el campeonato, con una victoria 3 carreras por 2 en la final. Harper conectó un batazo de cuatro esquinas en el octavo episodio para colocar el marcador 2-2, pero eso no fue suficiente para ganarle al equipo dirigido por Omar López.

En la parte alta de la novena, Eugenio Suárez encontró a Javier Sanoja en la segunda almohadilla y sonó un imparable que trajo la carrera de la diferencia. Luego Daniel Palencia, cerrador de los Chicago Cubs, se encargó de cerrar las puertas del triunfo.

Respect 🫡



Bryce Harper congratulated players from Team Venezuela following their #WorldBaseballClassic championship win 👏 pic.twitter.com/pnAdx94oi2 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

"Quiero ganar el oro, como cualquier otro", dijo Harper, según Bob Nightengale de USA TODAY. "Pero al final de la noche, hombre, ellos lo lograron. Ganaron. Todas las felicitaciones para ellos por lo que hicieron; lucharon duro y jugaron un gran partido. No tengo más que respeto por ellos".

Harper abrazó de una manera especial a Ranger Suárez, quien fue su compañero hasta la última campaña, ya que ahora firmó como agente libre con los Boston Red Sox.

El batazo de Harper que casi acaba con el sueño de Venezuela

Bryce Harper le dio vida a Estados Unidos al conectar uno de los cuadrangulares más importantes de su carrera. El estelar inicialista de los Philadelphia Phillies conectó jonrón de dos carreras en el octavo episodio, para igualar la final del Clásico Mundial 2-2 ante Venezuela.

Harper esperó un pitcheo en cambio del relevista de la vinotinto, Andrés Machado, para depositar la pelota en las gradas del jardín central. Antes, con dos outs, Bobby Witt Jr. había negociado un boleto para extender la entrada.

Harper y su jonrón fue el único daño que había permitido el pitcheo venezolano en el partido. Comenzó Eduardo Rodríguez, quien lanzó 4.2 entradas, luego relevó Eduard Bazardo, José Buttó, Ángel Zerpa y Machado, quien recibió el castigo, y cerró el derecho Palencia.

En su carrera en las Grandes Ligas, Harper tiene dos MVP, 8 All Star, 4 Bates de Plata, un Novato del Año y un campeonato de cuadrangulares. Es una de las figuras del equipo de Estados Unidos, quizás solo superado en logros por Aaron Judge.

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