El jonrón inmenso de Bryce Harper que empató la final del Clásico Mundial de Béisbol

Bryce Harper le dio vida a Estados Unidos al conectar uno de los cuadrangulares más importantes de su carrera. El estelar inicialista de los Philadelphia Phillies conectó jonrón de dos carreras en el octavo episodio, para igualar la final del Clásico Mundial 2-2 ante Venezuela.

Harper esperó un pitcheo en cambio del relevista de la vinotinto, Andrés Machado, para depositar la pelota en las gradas del jardín central. Antes, con dos outs, Bobby Witt Jr. había negociado un boleto para extender la entrada.

Harper y su jonrón fue el único daño que había permitido el pitcheo venezolano en el partido. Comenzó Eduardo Rodríguez, quien lanzó 4.2 entradas, luego relevó Eduard Bazardo, José Buttó, Ángel Zerpa y Machado, quien recibió el castigo.

El estadounidense corrió las bases haciendo referencia a la bandera de Estados Unidos en sus mangas. Venezuela estaba haciendo un encuentro casi perfecto, hasta el error en el pitcheo de Machado, quien ha sido una revelación en el torneo.

BRYCE HARPER TIES THE GAME FOR TEAM USA! pic.twitter.com/zRVBaURBTm — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

El derecho no había permitido carreras en el campeonato y se había mantenido trabajando en el octavo episodio del manager Omar López. El cerrador del equipo venezolano ha sido Daniel Palencia, cerrojo de los Chicago Cubs en la MLB.

El manager de Estados Unidos, Mark DeRosa, dirigió ayer su segunda final del Clásico Mundial de Béisbol, después de la del 2023, en la que cayó frente a Japón. El Team USA disputó su tercera final consecutiva del torneo.

En su carrera en las Grandes Ligas, Harper tiene dos MVP, 8 All Star, 4 Bates de Plata, un Novato del Año y un campeonato de cuadrangulares. Es una de las figuras del equipo de Estados Unidos, quizás solo superado en logros por Aaron Judge.

¿Cómo le ha ido a los bateadores de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Mucho se habló del lineup de estrellas de Estados Unidos, que tiene varios MVP y está lleno de jugadores que han sido All Star y que presumen de haber conquistado Bates de Plata. Pero ese potencial no se ha traducido en la ofensiva arrolladora que todos esperaba. El manager Mark DeRosa advirtió que en la final tratarán de ser “más ofensivos”.

Colectivamente Estados Unidos está un escaño por encima de Venezuela antes de comenzar el encuentro en OPS (.854), hits (56 por 55), carreras impulsadas (38 vs. 36) y en dobles (12 vs. 11) y tienen la misma cantidad de jonrones (9).

Individualmente Kyle Schwarber es segundo en hits (8), Brice Turang es colíder en dobles (4) y para sorpresa de todos se ha destacado el joven Roman Anthony, que tiene dos jonrones y es el quinto mejor remolcador del torneo con 7 fletadas.

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