Cal Raleigh responde a la polémica con Randy Arozarena en el Clásico Mundial 2026

Cal Raleigh tuvo su derecho a réplica y habló sobre el encuentro que tuvo con Randy Arozarena, su compañero de equipo en los Seattle Mariners, en el partido entre México y Estados Unidos por la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol.

El receptor no quiso darle la mano a Arozarena cuando el jardinero fue a tomar turno, algo que encendió la polémica por tratarse de dos compañeros de equipo. Arozarena criticó a su compañero después del partido por su actitud.

“No hay ningún problema”, aseguró Raleigh para MLB.com. “Quiero mucho a Randy. Como dije, cuando estamos de regreso en Seattle, es mi hermano. Es familia. … Tengo una responsabilidad con mis compañeros y con el país de estar enfocado y concentrado. Y como dije, no hay daño ni mala sangre. No hay nada detrás de esto. No importa quién esté del otro lado".

Estados Unidos venció a México en un cerrado encuentro 5 carreras por 3. “Odio que esto se haya vuelto un tema. De verdad no creo que sea algo grande, una gran historia. No debería ser un tema. Quiero mucho a Randy. Tengo todo el respeto por él y por la selección de México. Las emociones están a tope. No hay ningún problema aquí. Como dije, para mí no hay historia. No lo estoy tomando como algo grande, y no creo que él tampoco”, dijo Raleigh.

Cal Raleigh issued a statement claiming he reached out to Randy Arozarena via text today. He took only one question, but wouldn’t say what “responsibility” to Team USA prompted him to leave his Mariners teammate hanging.

He claims he “loves” Randy & that they are “family.” pic.twitter.com/AYhMGe0o8x — Jose de Jesus Ortiz (@OrtizKicks) March 10, 2026

Arozarena explotó contra Cal Raleigh por negarle el saludo

Arozarena fue muy crítico a la actitud de su compañero. Esta situación ha pasado en otras ocasiones en el Clásico Mundial, pero esta ha sido la más polémica por tratarse de dos compañeros de club.

“Lo primero y único que él (Raleigh) tiene que hacer es darle gracias a Dios de que tiene buenos papás; que sus papás están muy bien educados. Hace dos días los pude ver en el hotel y me fueron a saludar, me dieron un abrazo y me dijeron que estaban muy orgullosos de mí, de poder verme otra vez”, reveló Arozarena, antes de utilizar un lenguaje soez para referirse directamente al catcher y bateador ambidiestro, y finalizar abruptamente la entrevista.

"Se lo quiero decir a lo cubano, lo que tiene que hacer es irse por casa de la pi..., a lo mexicano: que se vaya para casa de la ver... Y en inglés: El 'good to see you' que me dijo, que se lo meta en el cu...".

