Cal Raleigh tampoco saluda a su otro compañero de los Mariners Josh Naylor en el Clásico Mundial

La tensión competitiva suele dejar imágenes que trascienden el propio resultado de un juego de béisbol, y eso precisamente volvió a ocurrir en el cruce de cuartos de final del Clásico Mundial entre Estados Unidos y Canadá, con Cal Raleigh como protagonista "negativo".

El encuentro disputado en el Daikin Park de Houston, que ya venía cargado de adrenalina en la previa, por lo que estaba en juego, terminó con dos escenas que rápidamente generaron, una vez más, debates: el poderoso receptor evitando estrechar la mano de dos peloteros, incluyendo un compañero en Seattle Mariners como Josh Naylor.

En concreto, Raleigh no correspondió al gesto de saludo ni del slugger zurdo ni del infielder Otto López (Miami Marlins), dos de las figuras del conjunto canadiense. La situación llamó aún más la atención en el caso de Naylor, ya que ambos comparten clubhouse y dugout durante la temporada de MLB en Seattle.

El gesto del finalista al MVP de la Liga Americana en 2025 fue interpretado por algunos como una muestra de soberbia y falta de deportividad, mientras que otros lo consideran un hecho derivado de la adrenalina y los deseos de triunfar.

Cal Raleigh sigue en los suyo, no saludó a su compañero Josh Naylor.



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pic.twitter.com/4ePWAwoIpT — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) March 14, 2026

El incidente también reavivó una polémica reciente que ya había involucrado al receptor estadounidense, quien días atrás había protagonizado otro momento tenso con su compañero de los Mariners, el cubano-mexicano Randy Arozarena. En esa ocasión, el jardinero antillano no ocultó su molestia por la reacción del bateador ambidiestro y hasta llegó a dedicarle palabras duras en el post-partido entre Team USA y México.

"Lo primero y único que él (Raleigh) tiene que hacer es darle gracias a Dios de que tiene buenos papás; que están muy bien educados. Hace dos días los pude ver en el hotel y me fueron a saludar, me dieron un abrazo y me dijeron que estaban muy orgullosos de mí, de poder verme otra vez”, reveló Arozarena, antes de utilizar un lenguaje soez para referirse directamente al dueño de 60 cuadrangulares y 125 remolques en 2025. "Se lo quiero decir a lo cubano, lo que tiene que hacer es irse por casa de la pi..., a lo mexicano: que se vaya para casa de la ver... Y en inglés: El 'good to see you' que me dijo, que se lo meta en el cu...".

Al margen del resultado del choque de cuartos en Houston, el episodio de Raleigh con Naylor se convirtió en un nuevo momento polémico de este World Baseball Classic.

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