El calendario de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

La medalla de oro conquistada en los Juegos Panamericanos de 2023, la batalla que protagonizaron ante México en el Clásico Mundial de Béisbol de ese mismo año y su buen paso por el clasificatorio para esta edición (tomaron el boleto con marca de 3-0) ilusionan a la selección de Colombia, que sueña con conseguir esta vez el ansiado avance a los cuartos de final.

Este, sin dudas, puede terminar siendo el gran año de la escuadra colombiana en este torneo, al que llega con una plantilla que tiene a varios veteranos de Grandes Ligas listos para reafirmar con un buen resultado ese crecimiento del beisbol en el país cafetero.

Colombia jugará en San Juan de Puerto Rico en el Grupo A, junto a los anfitriones y las escuadras de Cuba, Panamá y Canadá. Los boricuas llegan heridos, sin varios de los jugadores que estaban llamados a ser protagonistas, pero aún así puede haber una lucha dura por los boletos a la segunda fase.

La prueba de fuego para el conjunto dirigido por José Mosquera y liderado por hombres como Gio Urshela, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano y José Quintana llegará muy pronto, en su primera jornada, cuando tengan que enfrentarse contra los puertorriqueños.

¿Cuál es el grupo de Colombia en el Clásico Mundial?

Los colombianos forman parte del Grupo A, que tendrá como sede el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico y que comparten con

Cuba

Panamá

Puerto Rico

Canadá

El calendario de Colombia en el Clásico Mundial 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 6:00 pm hora del Este de USA, 5:00 pm hora de Ciudad de México Puerto Rico Sábado 7 de marzo 11:00 am hora del Este de USA, 10:00 am hora de Ciudad de México Canadá Domingo 8 de marzo 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México Cuba Lunes 9 de marzo 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México Panamá

El roster completo de Colombia en el Clásico Mundial 2026

Manager: José Mosquera.

Receptores: Jorge Alfaro, Elías Díaz, Carlos Martínez.

Infielders: Michael Arroyo, Carlos Arroyo Padilla, Jordan Díaz, Dayan Frías, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano, Gio Urshela.

Outfielders: Brayan Buelvas, Gustavo Campero, Jesús Marriaga, Harold Ramírez.

Lanzadores: Elkin Alcalá, Adrián Almeida, Austin Bergner, Danis Correa, Pedro García, Río Gómez, Yapson Gómez, Tayron Guerrero, David Lorduy, Emerson Martínez, Luis Patiño, José Quintana, Jhon Romero, Reiver Sanmartín, Julio Teherán, Guillo Zúñiga.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Colombia?

En la selección Colombia no reportaban ausencias de peso, pues tienen en la plantilla a la gran mayoría de sus jugadores de Grandes Ligas, exceptuando a Oscar Mercado. Pero esta semana supieron que no contarían con el lanzador Nabil Crismatt, que se lesionó en el Spring Training y se perderá toda la temporada de 2026.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Colombia en el Clásico Mundial?

Colombia estará en el Clásico Mundial en 2026 por tercera vez. En 2017 la selección avanzó a la segunda fase y terminó en el puesto 12, que es su mejor figuración. En la competencia de 2023 ocuparon el puesto 15.

¿Cuál será el lineup de Colombia en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Gustavo Campero Jardinero izquierdo Michael Arroyo Segunda base Harold Ramírez Jardinero derecho Jesús Marriaga Jardinero central Gio Urshela Tercera base Jorge Alfaro Bateador designado Donovan Solano Primera base Elías Díaz Receptor Dayan Frías Campocorto

¿Cuál será la rotación de Colombia en el Clásico Mundial?

Lanzador Brazo José Quintana Zurdo Julio Teherán Derecho Adrián Almeida Zurdo Luis Patiño Derecho

¿Cómo ver los juegos de Colombia en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Colombia y otros países le pertenecen a FOX Sports y también puede verse por Win Sports y RCN. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

