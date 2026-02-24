Sports Illustrated

El calendario de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Una escuadra llena de veteranos de Grandes Ligas llega a esta edición del torneo en busca de conseguir, al fin, el avance a la segunda ronda
Mariana Moreno
Colombia tiene en el roster a Reynaldo Rodriguez y Gio Urshela para el Clásico Mundial
Colombia tiene en el roster a Reynaldo Rodriguez y Gio Urshela para el Clásico Mundial | Joe Rondone/The Republic / USA TODAY NETWORK

La medalla de oro conquistada en los Juegos Panamericanos de 2023, la batalla que protagonizaron ante México en el Clásico Mundial de Béisbol de ese mismo año y su buen paso por el clasificatorio para esta edición (tomaron el boleto con marca de 3-0) ilusionan a la selección de Colombia, que sueña con conseguir esta vez el ansiado avance a los cuartos de final.

Este, sin dudas, puede terminar siendo el gran año de la escuadra colombiana en este torneo, al que llega con una plantilla que tiene a varios veteranos de Grandes Ligas listos para reafirmar con un buen resultado ese crecimiento del beisbol en el país cafetero.

Colombia jugará en San Juan de Puerto Rico en el Grupo A, junto a los anfitriones y las escuadras de Cuba, Panamá y Canadá. Los boricuas llegan heridos, sin varios de los jugadores que estaban llamados a ser protagonistas, pero aún así puede haber una lucha dura por los boletos a la segunda fase.

La prueba de fuego para el conjunto dirigido por José Mosquera y liderado por hombres como Gio Urshela, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano y José Quintana llegará muy pronto, en su primera jornada, cuando tengan que enfrentarse contra los puertorriqueños.

¿Cuál es el grupo de Colombia en el Clásico Mundial?

Los colombianos forman parte del Grupo A, que tendrá como sede el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico y que comparten con

  • Cuba
  • Panamá
  • Puerto Rico
  • Canadá

El calendario de Colombia en el Clásico Mundial 2026

Fecha

Hora

Rival

Viernes 6 de marzo

6:00 pm hora del Este de USA, 5:00 pm hora de Ciudad de México

Puerto Rico

Sábado 7 de marzo

11:00 am hora del Este de USA, 10:00 am hora de Ciudad de México

Canadá

Domingo 8 de marzo

12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México

Cuba

Lunes 9 de marzo

12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México

Panamá

El roster completo de Colombia en el Clásico Mundial 2026

  • Manager: José Mosquera.
  • Receptores: Jorge Alfaro, Elías Díaz, Carlos Martínez.
  • Infielders: Michael Arroyo, Carlos Arroyo Padilla, Jordan Díaz, Dayan Frías, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano, Gio Urshela.
  • Outfielders: Brayan Buelvas, Gustavo Campero, Jesús Marriaga, Harold Ramírez.
  • Lanzadores: Elkin Alcalá, Adrián Almeida, Austin Bergner, Danis Correa, Pedro García, Río Gómez, Yapson Gómez, Tayron Guerrero, David Lorduy, Emerson Martínez, Luis Patiño, José Quintana, Jhon Romero, Reiver Sanmartín, Julio Teherán, Guillo Zúñiga.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Colombia?

En la selección Colombia no reportaban ausencias de peso, pues tienen en la plantilla a la gran mayoría de sus jugadores de Grandes Ligas, exceptuando a Oscar Mercado. Pero esta semana supieron que no contarían con el lanzador Nabil Crismatt, que se lesionó en el Spring Training y se perderá toda la temporada de 2026.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Colombia en el Clásico Mundial?

Colombia estará en el Clásico Mundial en 2026 por tercera vez. En 2017 la selección avanzó a la segunda fase y terminó en el puesto 12, que es su mejor figuración. En la competencia de 2023 ocuparon el puesto 15.

¿Cuál será el lineup de Colombia en el Clásico Mundial?

Jugador

Posición

Gustavo Campero

Jardinero izquierdo

Michael Arroyo

Segunda base

Harold Ramírez

Jardinero derecho

Jesús Marriaga

Jardinero central

Gio Urshela

Tercera base

Jorge Alfaro

Bateador designado

Donovan Solano

Primera base

Elías Díaz

Receptor

Dayan Frías

Campocorto

¿Cuál será la rotación de Colombia en el Clásico Mundial?

Lanzador

Brazo

José Quintana

Zurdo

Julio Teherán

Derecho

Adrián Almeida

Zurdo

Luis Patiño

Derecho

¿Cómo ver los juegos de Colombia en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Colombia y otros países le pertenecen a FOX Sports y también puede verse por Win Sports y RCN. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

Mariana Moreno
