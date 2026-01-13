Colombia en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

Desde su debut en el Clásico Mundial de Béisbol, en 2017, Colombia ha construido una pequeña historia de progreso constante y competitividad frente a las grandes potencias internacionales.

Efectivamente, en un país cuya tradición deportiva se concentra en el fútbol y el ciclismo, el bate y el guante vienen consolidándose, al punto que la selección cafetera empieza a ser respetada, de la mano del talento de sus peloteros, algunos de MLB, y una planificación cada vez más profesional.

Ya de cara a su participación en un Clásico del 2026 que arranca el 4 de marzo, el conjunto neogranadino tendrá la difícil tarea de exhibir su evolución en pleno Grupo A, junto a rivales de primera línea como el anfitrión, Puerto Rico, y Cuba, igual que naciones de calidad y cierto prestigio, en relación a Canadá y Panamá.

Eso sí, la presencia de Colombia en su tercera justa de selecciones al hilo debe servir para motivar a las nuevas generaciones y seguir construyendo la base del futuro en esta disciplina.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol?

A su manera, los sudamericanos sorprendieron al planeta béisbol en su estreno en Clásicos, en 2017, ya que tras ganar invictos la ronda clasificatoria al evento, en Panamá, imponiéndose a los anfitriones, así como a Francia y España, batallaron dignamente en el Grupo C de la fase final, ante potencias del calibre de República Dominicana y Estados Unidos, aunado a Canadá.

De hecho, tras caer en su debut absoluto contra el Team USA, los cafeteros superaron a Canadá 4x1, previo a caer, también en Miami, a manos de Quisqueya, en un duelo que de ganarlo habría significado el pase a la segunda ronda.

Aunque Colombia no logró avanzar más allá, su desempeño en ese segmento quedó grabado en la retina de muchos.

Seis años más tarde, en 2023, la representación neogranadina volvió a la fase de grupos, donde integró el C con los propios estadounidenses y canadienses, junto a México y Gran Bretaña. No obstante, también consiguió un lauro, pero en cuatro desafíos.

En sus dos participaciones en el Clásico Mundial de Béisbol, sin incluir fases previas, Colombia totaliza foja de 2-5, a pesar de combinar capacidad ofensiva con hermético pitcheo abridor, el cual no ha podido reflejarse en clasificaciones a segundas rondas motivado a la complejidad de los grupos en los que ha caído.

José Quintana tuvo un gran Clásico Mundial 2017 | Alex Trautwig/GettyImages

¿Quiénes han sido las mayores figuras de Colombia en la historia del Clásico Mundial?

El crecimiento colombiano en este deporte ha estado directamente ligado a la presencia de jugadores que brillan o han destacado en las mayores. Entre las figuras más representativas se encuentran Édgar Rentería, histórico campocorto nombrado MVP de la Serie Mundial de 1997, mientras que otro ex torpedero, Orlando Cabrera, consiguió dos Guantes de Oro.

Sin embargo, en lo que a WBC se refiere y al margen de la participación de piezas de bagaje como Jorge Alfaro, Harold Ramírez, Donovan Solano y Gio Urshela, Reynaldo Rodríguez ha sido el mejor cañonero delos sudamericanos, cortesía de siete hits, un cuadrangular, cinco empujadas y seis anotadas; todas marcas vitalicias para el país.

De igual forma, la prestación de Jhonatan Solano (.400 AVE, .500 OBP) en 2017, junto a las de Rodríguez (.313 AVE, 1 HR, 5 CI) y Óscar Mercado (.308 AVE, .400 OBP) en 2023 destacan en una sola contienda de esta índole.

En el apartado del pitcheo, las performances de los históricos José Quintana (0-0, 1.59 EFE, 5.2 IP) y Julio Teherán (1-0, 1.80 EFE, 5.0), ambos en 2017, quedan marcadas, de momento, en una vitrina vitalicia.

¿Qué posibilidades tiene Colombia en el Clásico Mundial de 2026?

El manager José Mosquera contará para la cita de 2026 con elementos de experiencia y bagaje en MLB, siendo Urshela, Teherán, Reynaldo Rodríguez y Harold Ramírez quienes encabecen el roster.

El problema para la novena sudamericana es que difícilmente pueda batir a la local Puerto Rico, a la vez que si Cuba juega una pelota intensa, es factible que también avance a la siguiente etapa.

En consecuencia, los colombianos quizás sólo aspiren a superar a Canadá y Panamá, rivales que tampoco son fáciles y poseen algo de jerarquía en WBC.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol