El calendario de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Ha pasado algún tiempo desde que Cuba llegaba a cualquier torneo internacional listado entre los favoritos y no faltan analistas que hablan de la “crisis” que vive el deporte en la isla. En la historia del Clásico Mundial de Béisbol ha tenido resultados diversos, contando un subcampeonato en la primera edición y su avance a semifinales de 2023 como los de mayor lustre.

La selección cubana se presenta en el torneo de 2026 sin las estrellas de MLB que podría sumar, con Germán Mesa como manager de una plantilla llena de veteranos -como Alfredo Despaigne y Alexei Ramírez, entre otros- y recibiendo pronósticos muy poco alentadores, que incluso llegan a mencionar a este conjunto como el más débil del Clásico. Aún así, no es imposible verlos avanzar.

Cuba quedó encuadrada en el Grupo A, junto a la diezmada escuadra de Puerto Rico, Colombia, Panamá y un equipo de Canadá que no tiene a Freddie Freeman y también perdió a un relevista estrella. Conseguir la clasificación a la siguiente instancia no parece un escenario inverosímil, pero el problema está en que en cuartos de final tendría que medirse con Estados Unidos o México.

Los cubanos jugarán en San Juan de Puerto Rico con la mirada puesta en su objetivo de mantener viva una racha: han conseguido pasar de la fase de grupos en cada una de las cinco ediciones disputadas del Clásico Mundial. No estará tan complicado su debut, el 6 de marzo ante unos panameños con los que ha disputado varios enfrentamientos históricos.

¿Cuál es el grupo de Cuba en el Clásico Mundial?

Los cubanos forman parte del Grupo A, que tendrá como sede el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico y que comparten con

Puerto Rico

Panamá

Colombia

Canadá

El calendario de Cuba en el Clásico Mundial de 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 11:00 am hora del Este de USA, 10:00 am hora de Ciudad de México Panamá Domingo 8 de marzo 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México Colombia Lunes 9 de marzo 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Puerto Rico Miércoles11 de marzo 3:00 pm hora del Este de USA, 2:00 pm hora de Ciudad de México Canadá

El roster completo de Cuba en el Clásico Mundial 2026

Manager: Germán Mesa

Receptores: Omar Hernández, Andrys Pérez.

Infielders: Erisbel Arruebarrena, Yiddi Cappe, Yoán Moncada, Malcom Núñez, Alexei Ramírez, Alexander Vargas.

Outfielders: Alfredo Despaigne, Yoelkis Guibert, Leonel Moas, Roel Santos, Yoel Yanqui.

Lanzadores: Frank Álvarez, Emmanuel Chapman, Josimar Cousin, Daviel Hurtado, Denny Larrondo, Yoan Lopez, Raidel Martinez, Randy Martinez, Liván Moinelo, Darien Núñez, Julio Robaina, Osiel Rodriguez, Yariel Rodríguez, Luis Romero, Pedro Santos,

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Cuba?

Cuba llegará a esta edición del Clásico con varias bajas sensibles, como el jardinero de Los Angeles Dodgers Andy Pagés y otros grandeligas como Andy Ibáñez, Yordan Álvarez, José Iglesias y Luis Robert Jr. Tampoco cuentan con lanzadores como Daysbel Hernández y el cerrador Raisel Iglesias. Durante la primera semana de entrenamientos de primavera de MLB perdieron a un lanzador por lesión, Naykel Cruz.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Cuba en el Clásico Mundial?

Cuba envió un mensaje al mundo en su primera participación en un Clásico Mundial, en 2006, cuando alcanzaron la final del torneo. Fueron derrotados en la instancia decisiva por el primer campeón, la selección de Japón.

¿Cuál será el lineup de Cuba en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Roel Santos Jardinero izquierdo Erisbel Arruebarrena Campocorto Yoel Yanqui Primera base Alfredo Despaigne Bateador designado Yoán Moncada Tercera base Yoelkis Guibert Jardinero central Leonel Moas Jardinero derecho Andrys Pérez Receptor Yiddi Cappe Segunda base

¿Cuál será la rotación de Cuba en el Clásico Mundial?

Lanzador Brazo Liván Moinelo Zurdo Yariel Rodríguez Derecho Julio Robaina Zurdo Yoan López Derecho

¿Cómo ver los juegos de Cuba en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Cuba y otros países le pertenecen a FOX Sports y también puede verse por TeleRebelde. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

