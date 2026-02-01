Yoán Moncada estará con Cuba en el Clásico Mundial de 2026

La selección de Cuba que estará en el Clásico Mundial de 2026 recibió una gran noticia: el tercera base Yoán Moncada recibió la aprobación del seguro para estar en el lineup de su país, esto tras haber acordado con Los Angeles Angels semanas atrás.

Moncada ya sabe lo que es representar a Cuba en el Clásico, al hacerlo de forma estelar en 2023, ser incluido en el Equipo Ideal del Torneo y ayudar a su país a llegar hasta las semifinales. En seis partidos dejó .435 de average, 4 dobles, un cuadrangular, 5 carreras remolcadas, 4 anotadas, 4 boletos, .519 de porcentaje de embasado, .739 de slugging y 1.258 de OPS.

Para Cuba tener a Moncada es un aliciente especial, ya que por primera vez no tendrá que medirse a equipos asiáticos en la primera ronda. Esta vez estará en el Grupo A junto a Puerto Rico, Canadá, Panamá y Colombia; y jugará en el Estadio Hiram Bithorn.

Yoán Moncada has received insurance approval and is expected to play for Cuba in the 2026 World Baseball Classic pic.twitter.com/CvQyaUsehs — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) January 31, 2026

El pasado 28 de enero el veterano cerró un acuerdo con los Angels para la temporada de 2026, con un contrato valorado en 4 millones de dólares.

El tercera base volverá al equipo de los Angeles, con los que disputó 84 partidos en la temporada pasada y bateó para una línea ofensiva de .234/.336/.448 con 12 jonrones y 35 carreras impulsadas en 248 apariciones en el plato. Su participación fue limitada debido a dolencias en el pulgar de una de las manos y también una lesión de rodilla.

¿Cuál ha sido la mejor participación de Cuba en el Clásico Mundial?

Cuba, un país que tiene al béisbol como religión, tuvo su mejor participación en el Clásico Mundial en 2006, la primera edición del evento, quedando subcampeones exclusivamente con jugadores de su serie nacional (sin figuras de la MLB en aquel entonces).

En el torneo de 2006 Cuba dio la sorpresa en las semifinales al vencer a la favorita República Dominicana de Albert Pujols y David Ortiz por 3-1, cayendo en la final contra Japón con pizarra de 10-6.

En aquella edición brillaron nombres legendarios como Frederich Cepeda - líder histórico de todos los Clásicos Mundiales en hits (32), dobles (8), carreras anotadas (19) y bases por bolas (22) -, Yulieski Gurriel, Pedro Luis Lazo y Yoandry Garlobo (quien fue incluido en el equipo ideal).

Más recientemente, en 2024, lograron el cuarto lugar de la competición apoyados en los maderos de Yoán Moncada y Luis Robert Jr., sucumbiendo en las semifinales ante Estados Unidos en Miami.

