El calendario de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Nada parece obstaculizar el camino de la selección estadounidense hasta los cuartos de final del torneo en el que busca la revancha, tras la derrota en la final de 2023
Mariana Moreno|
Kyle Schwarber regresa con la selección de Estados Unidos
Kyle Schwarber regresa con la selección de Estados Unidos | Rhona Wise-Imagn Images

Ganadores del MVP y del Cy Young e invitados habituales del Juego de Estrellas: eso fue lo que reunió Estados Unidos para armar el roster con el que buscan revancha en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

El subcampeonato de la edición pasada es una herida abierta para los estadounidenses, que ahora van con todo por el trofeo bajo el liderazgo de su capitán Aaron Judge, el ídolo de New York Yankees, y de nuevo con Mark DeRosa como estratega.

Como es lógico, no hay manera de que la selección de Estados Unidos se mantenga de bajo perfil. Menos ahora que está tan cerca el comienzo de la batalla. De momento dos noticias acaparan los titulares de los portales informativos: el anuncio de que Tarik Skubal sólo lanzará en un partido y la inspiración que otro abridor de lujo, Paul Skenes, consiguió en la medalla de oro del hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El béisbol hay que jugarlo, pero al menos en teoría la escuadra de las barras y las estrellas no conseguirá grandes obstáculos en camino a su objetivo. En la primera ronda jugará contra México, Brasil, Italia y Gran Bretaña en el Grupo B, radicado en Houston y evitaría un posible enfrentamiento con Japón hasta el final de la competencia.

La llave de Estados Unidos se cruzará en cuartos de final con el Grupo A, en el que están Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

¿Cuál es el grupo de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Los estadounidenses forman parte del Grupo B, que tendrá como sede el Daikin Park, hogar de los Houston Astros y que comparten con:

  • México
  • Gran Bretaña
  • Italia
  • Brasil

El calendario de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026

Fecha

Hora

Rival

Viernes 6 de marzo

8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México

Brasil

Sábado 7 de marzo

8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México

Gran Bretaña

Lunes 9 de marzo

8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México

México

Martes 10 de marzo

9:00 pm hora del Este de USA, 8:00 pm hora de Ciudad de México

Italia

El roster completo de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026

  • Manager: Mark DeRosa.
  • Receptores: Cal Raleigh, Will Smith.
  • Infielders: Alex Bregman, Ernie Clement, Paul Goldschmidt, Bryce Harper, Brice Turang, Bobby Witt Jr.
  • Outfielders: Byron Buxton, Roman Anthony, Pete Crow-Armstrong, Aaron Judge.
  • Lanzadores: David Bednar, Matthew Boyd, Garrett Cleavinger, Clay Holmes, Griffin Jax, Brad Keller, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Joe Ryan, Paul Skenes, Tarik Skubal, Gabe Speier, Michael Wacha, Logan Webb, Garrett Whitlock.
  • Bateador designado: Kyle Schwarber.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Estados Unidos?

Es difícil hablar de ausencias notables con un roster de All Stars, pero a muchos seguidores les hubiera gustado ver a Mike Trout en la selección después de llevarlos a la final en 2023. Se dice que no podrá participar porque no pasó los protocolos de aprobación del seguro médico. Corbin Carroll tuvo que ser sustituido por una fractura en la mano durante los entrenamientos de primavera que requirió una cirugía.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Estados Unidos fue el campeón de la edición de 2017 en el Clásico Mundial, después de sufrir varias decepciones. Regresó a la final en 2023.

¿Cuál será el lineup de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Jugador

Posición

Bobby Witt Jr.

Campocorto

Aaron Judge

Jardinero derecho

Kyle Schwarber

Bateador designado

Cal Raleigh

Receptor

Roman Anthony

Jardinero izquierdo

Alex Bregman

Tercera base

Bryce Harper

Primera base

Byron Buxton

Jardinero central

Brice Turang

Segunda base

¿Cuál será la rotación de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Lanzador

Brazo

Tarik Skubal

Zurdo

Paul Skenes

Derecho

Logan Webb

Derecho

Joe Ryan

Derecho

¿Cómo ver los juegos de Estados Unidos en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Estados Unidos y otros países le pertenecen a FOX Sports. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.