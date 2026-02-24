El calendario de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Ganadores del MVP y del Cy Young e invitados habituales del Juego de Estrellas: eso fue lo que reunió Estados Unidos para armar el roster con el que buscan revancha en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

El subcampeonato de la edición pasada es una herida abierta para los estadounidenses, que ahora van con todo por el trofeo bajo el liderazgo de su capitán Aaron Judge, el ídolo de New York Yankees, y de nuevo con Mark DeRosa como estratega.

Como es lógico, no hay manera de que la selección de Estados Unidos se mantenga de bajo perfil. Menos ahora que está tan cerca el comienzo de la batalla. De momento dos noticias acaparan los titulares de los portales informativos: el anuncio de que Tarik Skubal sólo lanzará en un partido y la inspiración que otro abridor de lujo, Paul Skenes, consiguió en la medalla de oro del hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Tarik Skubal told reporters that he will only pitch in one game for Team USA during pool play of the 2026 WBC before returning to Tigers camp



Quote via @CodyStavenhagen pic.twitter.com/yXTUP4rKPg — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 23, 2026

El béisbol hay que jugarlo, pero al menos en teoría la escuadra de las barras y las estrellas no conseguirá grandes obstáculos en camino a su objetivo. En la primera ronda jugará contra México, Brasil, Italia y Gran Bretaña en el Grupo B, radicado en Houston y evitaría un posible enfrentamiento con Japón hasta el final de la competencia.

La llave de Estados Unidos se cruzará en cuartos de final con el Grupo A, en el que están Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

¿Cuál es el grupo de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Los estadounidenses forman parte del Grupo B, que tendrá como sede el Daikin Park, hogar de los Houston Astros y que comparten con:

México

Gran Bretaña

Italia

Brasil

El calendario de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México Brasil Sábado 7 de marzo 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México Gran Bretaña Lunes 9 de marzo 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México México Martes 10 de marzo 9:00 pm hora del Este de USA, 8:00 pm hora de Ciudad de México Italia

El roster completo de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026

Manager: Mark DeRosa.

Receptores: Cal Raleigh, Will Smith.

Infielders: Alex Bregman, Ernie Clement, Paul Goldschmidt, Bryce Harper, Brice Turang, Bobby Witt Jr.

Outfielders: Byron Buxton, Roman Anthony, Pete Crow-Armstrong, Aaron Judge.

Lanzadores: David Bednar, Matthew Boyd, Garrett Cleavinger, Clay Holmes, Griffin Jax, Brad Keller, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Joe Ryan, Paul Skenes, Tarik Skubal, Gabe Speier, Michael Wacha, Logan Webb, Garrett Whitlock.

Bateador designado: Kyle Schwarber.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Estados Unidos?

Es difícil hablar de ausencias notables con un roster de All Stars, pero a muchos seguidores les hubiera gustado ver a Mike Trout en la selección después de llevarlos a la final en 2023. Se dice que no podrá participar porque no pasó los protocolos de aprobación del seguro médico. Corbin Carroll tuvo que ser sustituido por una fractura en la mano durante los entrenamientos de primavera que requirió una cirugía.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Estados Unidos fue el campeón de la edición de 2017 en el Clásico Mundial, después de sufrir varias decepciones. Regresó a la final en 2023.

¿Cuál será el lineup de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Bobby Witt Jr. Campocorto Aaron Judge Jardinero derecho Kyle Schwarber Bateador designado Cal Raleigh Receptor Roman Anthony Jardinero izquierdo Alex Bregman Tercera base Bryce Harper Primera base Byron Buxton Jardinero central Brice Turang Segunda base

¿Cuál será la rotación de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Lanzador Brazo Tarik Skubal Zurdo Paul Skenes Derecho Logan Webb Derecho Joe Ryan Derecho

¿Cómo ver los juegos de Estados Unidos en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Estados Unidos y otros países le pertenecen a FOX Sports. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

