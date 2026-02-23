Lista de las ausencias de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

El nombramiento del ídolo de New York Yankees y tres veces ganador del MVP Aaron Judge como capitán fue un aviso de lo que Estados Unidos pretendía hacer con su selección para el Clásico Mundial de 2026.

Perder la final pasada con Japón dejó una herida que no ha cerrado y los estadounidenses planean tomar desquite en esta edición con un equipo lleno de All Stars que lo hace ver blindado en todos los departamentos. Pero saldrán a buscar esa corona sin dos de las piezas que tuvieron un rol protagónico en 2023: Mike Trout y Trea Turner.

La ausencia de Trout -el capitán de Estados Unidos en el torneo anterior- fue un golpe para la afición que lo pedía como sustituto en los jardines de Corbin Carroll, que será baja por una lesión en la mano que lo llevó al quirófano en los primeros días del Spring Training de MLB.

Pero el veterano de 34 años de edad de Los Angeles Angels no podrá ver cumplida su ilusión de regresar al Clásico Mundial para al fin alzar el trofeo de campeón, porque la escuadra estadounidense no escapó a los designios de la polémica compañía aseguradora.

3 years after he was WBC hero, Trea Turner says 'phone never rang' from Team USA - ⁦@OnPattison⁩ https://t.co/DwwtXbNiWy — Tim Kelly (@TimKellySports) February 17, 2026

“Quería jugar en el Clásico Mundial de Béisbol”, aseguró Trout recientemente, cuando supo que no podría unirse a la selección de las barras y las estrellas. “Fueron varias cosas; obviamente, el seguro era el mayor obstáculo que intentaba superar. Es decepcionante, quería volver a correr con todos los chicos”.

El jardinero de Arizona Diamondbacks Carroll quedó fuera por lesión y Trout no aprobó los protocolos del seguro. Pero la razón para que Turner no esté en el equipo esta vez es muy distinta, y el jugador de Philadelphia Phillies no se guardó nada para comentar la causa de su ausencia cuando los periodistas le tocaron el tema en el Spring Training.

“Con gusto lo habría vuelto a hacer, es un torneo muy divertido. Dije la última vez que si alguna vez me lo pidieran, diría que sí”, dijo en el campo de entrenamientos de primavera. “Es algo que quería hacer, pero el teléfono nunca sonó”.

El manager Mark DeRosa nunca ha mencionado por qué no contaba con Turner, pero sí dejó saber que recibió negativas de algunos invitados. Aunque tiene en la rotación a los ganadores del Cy Young de 2025 -Tarik Skubal y Paul Skenes- posiblemente el estratega resienta la ausencia de un abridor de élite que prefirió no unirse al equipo: el as de los Yankees, Max Fried.

Las ausencias de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Motivo de ausencia Corbin Carroll Outfielder Lesión Trea Turner Campocorto Decisión técnica Mike Trout Outfielder No fue aprobado por el seguro Max Fried Lanzador abridor Decisión personal

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol