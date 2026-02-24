El calendario de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Ni siquiera la derrota por 4-0 que acaban de sufrir en un partido de preparación hace pensar que existan razones para que la selección de Japón no llegue hasta el final en la defensa de la corona que conquistó en 2023, y que fue la tercera a su cuenta en cinco ediciones del Clásico Mundial de Béisbol.

La escuadra japonesa, que esta vez está bajo el mando de Hirokazu Ibata, tiene varios días trabajando en su preparación mientras espera la incorporación de los jugadores que están en el Spring Training de MLB, incluyendo al astro de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani.

Ohtani fue el MVP de la contienda de 2023, pero esta vez no ejercerá el mismo doble rol y estará limitado a aparecer como bateador designado. Eso no deja de ser una preocupación para el cuerpo técnico dirigido por Ibata, porque es justamente el cuerpo de lanzadores donde han tenido sus principales bajas para este Clásico.

Japón se alegra de ver a Kazuma Okamoto calentando motores con sus jonrones en los campos de pretemporada en las mayores. La selección nipona comparte el Grupo C, con sede en Tokio, con Taiwán, Corea del Sur, República Checa y Australia y no hay motivos para creer que pueda fallar el pronóstico que los pone como líderes indiscutibles de su llave.

En cuartos de final tendrán que medirse con potencias latinoamericanas llenas de estrellas de Grandes Ligas, como República Dominicana con Juan Soto o Venezuela con el ganador del MVP Ronald Acuña Jr.

¿Cuál es el grupo de Japón en el Clásico Mundial?

Los japoneses forman parte del Grupo C, que tendrá como sede el Tokyo Dome (un parque que ha albergado cada edición del Clásico) y que comparten con:

Corea del Sur

República Checa

Australia

Taiwán

El calendario de Japón en el Clásico Mundial 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 5:00 am Hora del Este de USA, 4:00 am hora de Ciudad de México Taiwán Sábado 7 de marzo 5:00 am Hora del Este de USA, 4:00 am hora de Ciudad de México Corea del Sur Domingo 8 de marzo 6:00 am Hora del Este de USA, 5:00 am hora de Ciudad de México Australia Martes 10 de marzo 6:00 am Hora del Este de USA, 5:00 am hora de Ciudad de México República Checa

El roster completo de Japón en el Clásico Mundial 2026

Manager: Hirokazu Ibata.

Receptores: Yuhei Nakamura, Seishiro Sakamoto, Kenya Wakatsuki.

Infielders: Sosuke Genda, Kaito Kozono, Shugo Maki, Munetaka Murakami, Kazuma Okamoto, Teruaki Sato.

Outfielders: Kensuke Kondoh, Shota Morishita, Ukyo Shuto, Seiya Suzuki, Masataka Yoshida.

Lanzadores: Hiromi Itoh, Yusei Kikuchi, Koki Kitayama, Taisei Makihara, Yuki Matsumoto, Hiroya Miyagi, Taisei Ota, Ryuhei Sotani, Tomoyuki Sugano, Hiroto Takahashi, Atsuki Taneichi y Yoshinobu Yamamoto.

Bateador designado: Shohei Ohtani.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Japón?

La selección nipona sigue apostando a una fórmula que le ha dado éxito, con la mezcla entre jugadores de MLB y de la NPB. Su única baja sensible es la ausencia del derecho Roki Sasaki, pero también les afectará no contar con Shohei Ohtani como lanzador. Tres relevistas se han lesionado en las últimas semanas: Kaima Taira, Daiichi Ishii y Yuki Matsui.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Japón en el Clásico Mundial?

La selección japonesa hizo historia al coronarse en la primera edición del Clásico Mundial, en 2006, con Daisuke Matsuzaka como el primer MVP del torneo. Repitieron en 2009 y sumaron una tercera corona en 2023, cuando derrotaron a Estados Unidos en la final.

¿Cuál será el lineup de Japón en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Seiya Suzuki Jardinero central Kazuma Okamoto Tercera base Munetaka Murakami Primera base Masataka Yoshida Jardinero izquierdo Shugo Maki Segunda base Shota Morishita Jardinero derecho Kaito Kozono Campocorto Yuhei Nakamura Receptor

¿Cuál será la rotación de Japón en el Clásico Mundial?

Lanzador Brazo Yoshinobu Yamamoto Derecho Yusei Kikuchi Zurdo Tomoyuki Sugano Derecho Hiroya Miyagi Zurdo

¿Cómo ver los juegos de Japón en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Estados Unidos y otros países le pertenecen a FOX Sports, pero en Japón se verá en vivo por Netflix. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

